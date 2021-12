Iskold julenat kan give spejlglatte veje

Dermed er der risiko for hård frost i den sydlige del af Jylland. Og det kan faktisk give problemer for de saltede veje, der kan gøre turen hjem fra julemiddagen decideret farlig.

Salt mister sin virkning ved hård frost

Når frosten sætter ind, er der garanti for, at saltvognene er at finde på de danske veje. Normalt har vand et frysepunkt på nul grader, men saltet er med til at nedsætte dette frysepunkt og gør vejene mindre glatte.

Der er bare lige den detalje, at når temperaturen kommer langt nok ned, så ophører saltet med at virke. Det skyldes, at salt har et frysepunkt på minus 20 grader.