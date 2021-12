Professor om positiv udvikling i indlæggelsestal: - Vent ti dage

Men det er for tidligt at konkludere noget, mener Eskild Petersen. De indlæggelsestal vi ser lige nu, skyldes nemlig smitten for 10-14 dage siden. Og her var smittetallet lavere.

- Går vi tilbage til for et år siden, så toppede smittetallet i slutdecember, mens indlæggelsestallet toppede 10. januar. Der er forsinkelse på ti dage mellem antal nye tilfælde og antal nyindlæggelser, fortæller Eskild Petersen, der giver vaccinerne æren for, at indlæggelsestallet generelt er lavt i forhold til smittetallet.