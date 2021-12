Antallet af indbrud juleaften er langt under tidligere år

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, lyder et gammelt mundheld.

Og nok er omikron, delta og de øvrige forskellige virusvarianter skidt for både folkesundhed og hospitalsvæsen, men det er godt for indbrudsstatistikken.

Juleaftensdag modtog landets politikredse blot 57 anmeldelser om indbrud, hvilket er nøjagtig det samme antal som i fjor, hvor der blev sat en glædelig bundrekord. Det fremgår af tal, som Ritzau har fået fra Rigspolitiet.

I årene 2018 og 2019 blev der på landsplan anmeldt over 120 indbrud i løbet af den 24. december.