VIDEO: Michelin-kok viser, hvordan du kan peppe julemadrester op

Selvom mange nok spænder bæltet ud og tager en ekstra portion mad i julen, kan man risikere at stå med meget mad tilovers i højtiden. Det er nemlig udbredt i danskernes hjem, at der ikke skal mangle mad i julen.

Men hver dansker smider cirka 47 kilo spiselig mad ud om året.

Så hvis dit køleskab er fyldt med julemadrester, eller hvis du vil have inspiration til at bruge dem på en ny måde, så giver Michelin-kok og Masterchef-dommer Dak Wichangoen her to bud på retter med julerester, der er nemme at lave.