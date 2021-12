Professor forstår forældres vaccinebekymring

Under covid-19-epidemien har Michael Bang Petersen gennem projektet ‘HOPE’ indsamlet data og viden om danskernes adfærd og holdninger om pandemien - også i relation til vacciner.

Den data, som han på nuværende tidspunkt har indsamlet, viser, at omkring to tredjedele er positive over for at vaccinere deres børn, mens en stor gruppe er i tvivl.

Og det er netop denne gruppe, der kan få gavn af fordele og ulemper.

- På den måde er man med til at hjælpe forældrene til at træffe et oplyst valg, og det er vigtigt, lyder det.

Vaccinerer egen datter

Anton Pottegård har selv haft diskussionen med sin kone om, hvorvidt deres datter skal vaccineres.

Og det har de valgt, at hun skal, fortæller han.

- Det gør vi for at beskytte hende mod den smitte, der er i øjeblikket. Og så har vi flere i vores familie, som er i særlig risiko for at få covid-19, og dem vil vi gerne beskytte ved at vaccinere hende.