Pas på i aften! Disse ting kan få dig fyret efter julefrokosten

Rigeligt indtag af våde varer og kollegiale gnidninger kan skabe en sprængfarlig cocktail til sæsonens mange firmafester.

Så galt går det heldigvis sjældent.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening og HK Privat er det kun de mest ekstreme tilfælde af upassende adfærd, der fører til fyresedler. Men for mindre forseelser kan midlertidige bortvisninger, uoverensstemmelser og social udelukkelse fra fællesskabet også være en konsekvens.

Reglerne gælder stadig

Overordnet set handler det om at behandle andre, som man selv vil behandles til julefrokosten, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat June Halvorsen, der anbefaler alle at deltage.

Julefrokosten er det sociale kit på arbejdspladsen. June Halvorsen

- Julefrokosten er det sociale kit på arbejdspladsen. Det er et sted, hvor man har mulighed for at have sociale relationer udover det, der foregår i arbejdsdagen, og det gavner fællesskabsfølelsen, siger hun.

Bare fordi du ses med chefen og kollegerne i mere festligt lag end til hverdag, så husk at arbejdspladsens regler stadig gælder.

- Generelt er der ikke højere til loftet til julefrokosten, end der er til daglig på arbejdspladsen, siger ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening Flemming Dreesen.

Her er de situationer, som du skal holde dig ude af, hvis du vil beholde dit job – eller det gode forhold til dine kolleger.

Strip: Du skal ikke smide tøjet til julefrokosten

Behold tøjet på til julefrokosten. Foto: FINBARR O'REILLY / Scanpix Denmark

Klokken er kvart i to, og Mikkel fra økonomiafdelingen har indtaget dansegulvet. Han får den prægtige idé at smide bukserne.

- Det er meget upassende, og det kan være en blufærdighedskrænkelse, så det skal man ikke gøre, siger Flemming Dreesen, der er ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Men at smide kludene resulterer sandsynligvis ikke i en fyreseddel, siger han.

- I sådan et tilfælde må omgivelserne skride ind og få det stoppet. Men det er ikke nødvendigvis noget, der kan være sanktioner i.

Vold: Undgå slåskamp og håndgemæng

Hold den venskabelige tone med kollegerne. Foto: Shutterstock

To kolleger har haft en konflikt, som er endt med, at de har slået ud efter hinanden.

Alkohol kan gøre mennesker mere udadreagerende, og i enkelte tilfælde kan en kontrovers ende i vold og slåskamp.

Ifølge en undersøgelse blandt HK Privats medlemmer har to procent oplevet vold til julefrokosten.

- Det er heldigvis ikke så mange, men opstår der vold, så er det en af de mere alvorlige sager, siger June Halvorsen.

Flemming Dreesen kalder også sådanne episoder ”meget alvorlige”, og de kan være svære at opklare.

- Hvis det ikke kan klares internt, så må det anmeldes til politiet. Men det kan være svært at finde ud af, hvad der er sket, hvem der slog først og dermed har skylden, siger han.

Er det en alvorlig voldssag, skal det anmeldes af offeret eller ledelsen, siger Flemming Dreesen.

Er det derimod et mindre håndgemæng, så gælder det om at få de to parter på god fod med hinanden hurtigst muligt.

- Vi anbefaler, at man i ro og mag får styr på det om mandagen. Det er vigtigt hurtigt at få sagt undskyld til hinanden, og så er det chefen, der har ansvaret for at rede trådene yderligere ud, siger June Halvorsen og fortsætter:

- Så bør man se på, om volden er et symptom på noget andet: Hvorfor kommer de her to ansatte op at toppes?

Vurdering: Vold til julefrokosten er alvorlig for din fremtidige ansættelse.

Chikane: Du skal ikke skrive, hvad du virkelig mener om chefen eller andre

Du skal ikke skrive en sviner om chefen eller dine kolleger på Facebook. Foto: Denis Charlet - Ritzau Scanpix

Selvom du måske er blevet lidt overmodig efter en ekstra snaps, så skal du holde dig fra at udspy sandheder om din chef eller dine kolleger på sociale medier, på opslagstavlen på kontoret eller i mails.

- Efter omstændighederne kan det være meget alvorligt, hvis man sviner eller truer nogen. Det hører ikke hjemme nogen steder, siger Flemming Dreesen og tilføjer:

- Det kan være udtryk for nogle alvorlige samarbejdsvanskeligheder. Her er ledelsen nødt til at finde ud af, hvad det er udtryk for, og handle derefter.

June Halvorsen kategoriserer også dette som ganske alvorligt.

- Her kan man virkelig komme i fedtefadet. Der kan være et kodeks eller nogle retningslinjer, som man ikke må bryde, siger hun.

Har man været for hurtig ved tasterne, gælder det om straks at slette det og undskylde, råder hun.

Vurdering: Chikane og trusler er alvorlige forseelser og kan ende med fyring.

Rusmidler: Hold dig fra ulovlige stoffer

Du skal ikke fyre op for noget ulovligt til firmajulefrokosten. Foto: Colourbox

Det er naturligvis en selvfølge, at du ikke skal indtage ulovlige stoffer til julefrokosten – eller nogen andre steder.

Alligevel kan der være medarbejdere, der markerer julefesten med en joint, en bane kokain eller noget helt tredje.

Sker det, kan det have alvorlige konsekvenser.

- Det vil være bortvisningsgrund. Jeg kan ikke forestille mig nogen arbejdspladser, hvor det vil være okay, siger Flemming Dreesen.

Vurdering: Stoffer til julefrokosten er en dum idé - især hvis du vil beholde dit arbejde.