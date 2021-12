Nu slutter vintervejret - søndag kommer varmen tilbage

Selvom et lavtryk ligger midt over landet, ser det ikke ud til at skulle blæse meget, så den følte temperatur kommer til at ligge tæt på frysepunktet.

Der vil flere steder i landet være god mulighed for lige kortvarigt at få solen at se - især mod syd og vest.

Søndag kommer efterårsvejret tilbage

Søndagen starter vinterligt med udbredt nattefrost.

Især i den nordlige halvdel af Jylland kan det blive råkoldt med helt ned til minus 5 grader.

I løbet af formiddagen presser en varmfront på fra vest, der giver udbredt regn i det meste af landet, som dagen skrider frem.