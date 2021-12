Vejret i weekenden byder på regn og slud

Her ligger temperaturerne fra frysepunktet til tre graders varme. Og det vil ikke ændre sig særlig meget, fortæller Eriksen.

- Solen får man ikke at se, og hvis der kommer nedbør, bliver det til at starte med i småtingsafdelingen hist og her. Og på grund af den temperatur, vi har, kan det være både regn, slud eller sne, siger han.

Pletvist glat i weekenden

Ind over den østlige del af landet vil der, som fredagen skrider frem, komme "et mere udbredt nedbørsområde". Det vil ifølge Jesper Eriksen primært være som slud eller sne.

Sidst på eftermiddagen vil temperaturen mange steder - især på Sjælland - falde til lige under frysepunktet, og sneen vil "for alvor" begynde at lægge sig.