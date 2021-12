Udviklingshæmmede samler skrald: - De ser det meningsfulde i at holde nærmiljøet rent

Hellere flere frivillige hænder end penge

Med på holdet er en lokal frivillig fra Harlev, og dem vil Miljøteamet gerne have flere af, lyder det fra Pedro da Palma.

- Jeg ville helt sikkert vælge flere frivillige hænder over økonomisk støtte. Vi har det udstyr, vi skal have, og min egen løn er jo betalt. Men vi vil rigtig gerne have, at flere går sammen med os.

For sit arbejde med Snåstrup Vestergårds Miljøteam modtog Pedro da Palma i december 2020 Aarhus Kommunes Klimakollega-pris. Den gives til en medarbejder i kommunen, der "gør en ekstra indsats for at tænke grøn omstilling sammen med kerneopgaverne".