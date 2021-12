Katte, kaniner og hundehvalpe efterladt i papkasser – en alarmerende tendens, siger Dyrenes Beskyttelse

Corona spiller en rolle

Ifølge Jens Jokumsen er de nye tal fra Dyrenes Beskyttelse et udtryk for en brug-og-smid-væk-kultur.

Tendensen med dumpede hundehvalpe falder nemlig sammen med, at foreningens ti internater i år har fået mange henvendelser fra hvalpeejere, som alligevel ikke magter at være hundeejere og ønsker hjælp til at finde et nyt hjem til deres hvalp.

- Der er kommet rigtig mange nye hundeejere under corona. Mange er uden tvivl blevet overrasket over, hvor stort et ansvar det er, siger Jens Jokumsen.