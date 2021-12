IT-gigant politianmeldt efter TV 2-afsløringer

Politianmeldelsen kommer efter, at Rigspolitiet i september iværksatte en politiundersøgelse af Systematic på baggrund af TV 2’s og Danwatchs afsløringer af, at Systematic – trods eksportforbud – har eksporteret militær software til De Forenede Arabiske Emirater via deres britiske datterselskab.

Systematic afviser

Tirsdag kunne TV 2 og Danwatch fortælle, at Systematic også eksporterer militær software til Bahrain, som regnes for at være et af Mellemøstens mest undertrykkende regimer. Også den eksport bliver undersøgt af politiet, lyder det.

Flere internationale eksperter har tidligere kaldt Systematics metode med at søge eksporttilladelser via deres britiske datterselskab – i stedet for at søge direkte fra Danmark - for en ”bevidst omgåelse af reglerne”. Noget Systematic afviser.