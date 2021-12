Torpederet Horsens-skib bugseres til Sydsverige

Én er blevet løsladt

To mænd på det britiske skib blev anholdt efter kollisionen mistænkt for at have været stærkt beruset under sejladsen.

En 55-årig kroatisk mand er onsdag løsladt af svensk politi. Men sigtelsen mod ham opretholdes ifølge TT.

Den anden er en britisk mand i 30'erne, og han skal forblive fængslet, oplyser anklagemyndigheden.