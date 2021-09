Forsyner arabisk hær: Ministre kaldes i samråd efter afsløring om it-gigant

Enhedslisten og SF kalder udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd efter TV 2s afsløring af, at den danske it-gigant Systematic, der har hovedsæde i Aarhus, på trods af et eksportforbud leverer avanceret militær software til de Forenede Arabiske Emiraters militær.

- Det er simpelthen en skandale, at danske firmaer vælger hurtig profit i stedet for at rette sig efter reglerne. Det eneste sprog, de her virksomheder forstår, er, at man beslaglægger deres fortjeneste, siger Karsten Hønge, der er udenrigsordfører for SF, til TV 2.

Han vil derfor have, at de to ministre på området på et samråd skal forklare, hvad de vil gøre ved sagen.