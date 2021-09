Jakob Fuglsang om Chris Ankers død: Svært at begribe

Den tidligere cykelrytter omkom i lørdags i en ulykke i Belgien.

Han var udsendt som cykelkommentator for TV 2, da ulykken indtraf på en træningstur på cyklen.

- Chris Anker er den tredje holdkammerat, jeg har haft, som er død på cyklen. Man tænker, at det gerne snart må stoppe. Det virker bare så urealistisk, siger Jakob Fuglsang.

Måske for farligt

Den 36-årige cykelrytter, der i dag kører for cykelholdet Astana, erkender også, at en episode som den med Chris Anker Sørensen sætter nogle tanker i gang.

- Både Scarponi (Michele Scarponi, red.) og Chris er døde under træning og ikke i løb, siger Fuglsang til B.T.

Ifølge ham viser dette, "hvor farligt det er at cykle i trafikken". Dog ved han, at det ikke kommer til at ændre noget for sit eget vedkommende.

- Omvendt tænker man, om det virkelig er det værd, når det er så farligt.