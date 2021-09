Chris Ankers enke: - Det var et helt ubegribeligt chok

- Herigennem vil jeg og vores to piger gerne takke for den store kærlighed og varme, vi mærker fra hele landet i denne tid. Mange har delt deres historier og oplevelser med Chris. Det er vi glade for.

- Jeg kan slet ikke rumme tanken om, at jeg ikke skal kysse min mand igen, og at pigerne aldrig igen skal kramme verdens bedste far – for det var han. En vidunderlig far og en højt elsket ægtemand.

- Vi håber, at alle vil respektere, at vi som familie har brug for ro og privatliv i denne tid. Men vi mærker støtten og den store kærlighed og medfølelse, der strømmer os i møde, og den vil vi hermed gerne sige tak for, lyder det fra Michelle Moestrup Sørensen.

En lang og flot karriere

I sin karriere som aktiv cykelrytter fra 2005-2018 nåede Chris Anker Sørensen at deltage i 12 Grand Tours, hvoraf de fem var verdens største cykelløb, Tour de France.

I 2010 vandt han 8. etape i Giro d'Italia, mens han i 2015 vandt DM i landevejsløb.