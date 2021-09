Alle er velkomne: Barndomsklub afholder mindeløb for Chris Anker

- Det var en rute, som Chris kørte, da han ungdomsrytter skulle komme i form, og nogle af vores ryttere har kørt den sammen med ham. Det er en rute rundt om Hammel på godt 60 kilometer, hvor der er flest mulig bakker, og blandt andet skal vi op over Pøt Mølle (i skovene nordøst for Hammel, red.) to gange, siger Lars Toft Pedersen, formand for Hammel Cykle Klub.

Allerede nu har mere end 500 meldt sig interesseret i at køre mindeløbet. Og Lars Toft Pedersen understreger da også, at alle er velkomne til at køre med.

Løbet køres helt i Chris Ankers ånd med fokus på hyggen og samværet.