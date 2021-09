Dansk verdensmester: - Det er for Chris

Den 22-årige dansker dedikerede straks sin sejr til den tidligere cykelrytter og senere cykelsportsekspert fra Hammel Chris Anker Sørensen, der lørdag den 18. september døde efter at være blevet ramt af en bil, mens han kørte en træningstur i Belgien som en del af sin VM-forberedelse.



- I den danske landsholdslejr har vi haft mange følelser omkring det, der er sket med Chris Anker Sørensen. For mig er det sindssygt svært at forstå, og jeg har det som om, det er et mareridt, jeg venter på at vågne fra.

- I dag var for at ære ham og det, han stod for. Han gav aldrig op. Han var en fighter, og det ville jeg vise i dag, at jeg er inspireret af, siger Johan Price Pejtersen til norsk TV 2.

Takker Chris Anker Sørensen

- Han har excelleret sportsgrenen som ingen andre. Han har stået for den generelle, danske opfattelse af cykelsporten som et humoristisk indslag, og det skylder vi ham helt vildt meget for.

- Og så har han været en af dem, der har skubbet til World Tour-drømmen for os i den yngre generation. Han har vist vejen, og det skal han have stor tak for.