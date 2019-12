Grå torsdag med en lillebitte stribe sol

Torsdag bliver ikke en af de dage, hvor decembersolen skinner fra en skyfri himmel, og man bare må ud og nyde den klare luft. Tværtimod.

- Det bliver en grå og lidt kedelig vejrdag, hvor der kun kommer en stribe med mulighed for sol ned gennem landet, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Læs også Kør forsigtigt – det kan være glat flere steder

Chancen for at se solen ligger i et nord-sydgående bælte ned over det østlige Jylland og Fyn. Selvom det også overvejende bliver gråt vejr der, er det dog her, at solen vil kigge mest frem.

Bæltet flytter sig østpå, men solen når at gå ned, inden det kommer sjællænderne til gavn.

RADAR - NEDBØR I DANMARK LIGE NU Se radar for nedbør i hele Danmark i form af regn, sne eller slud. Vores online vejrkort viser, hvordan nedbøren har bevæget sig de seneste tre timer. Se vores nedbørsradar her

Over det meste af det øvrige land er vil der være byger.

Masser af regn over Bornholm

På Bornholm vil der være regn, stort set hele dagen, mens Københavnerne allerede i løbet af natten har fået det værste.

- Man kan sige, at solskinsøen i dag vil være det værste sted at opholde sig rent solskinsmæssigt, siger Sebastian Pelt.

Læs også Populær veteranbus solgt – det skal der ske med den nu

I løbet af dagen kommer der byger ind over Vestjylland fra Nordsøen, og de vil også give en – om end meget begrænset – mulighed for at se solen der.

- Bygerne dannes ved, at luften stiger op og for at skabe ligevægt, er der så også noget luft, der skal ned. Derfor vil der her kunne være en lille smule sol mellem bygeskyerne, siger Sebastian Pelt.

Der bliver tale om en frisk vind, der kommer ind fra vest, og temperaturen kommer i løbet af dagen op på fire til seks grader de fleste steder.