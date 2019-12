Populær veteranbus solgt – det skal der ske med den nu

Den 85 år gamle Samsø-veteranbus’ skæbne har i flere måneder været uvist.

Tilbage i maj valgte Svend E. Larsen nemlig at sætte bussen til salg. I ti år har han kørt rundt på øen i den rød/gule veteranbus og givet alt fra lokale til turister en rundtur på øen i sommerperioden.

Lige siden har det været usikkert, om den kendte Samsø Bus ville blive ved med at være en del af gadebilledet på Samsø. Nu er bussen dog endelig blevet solgt, og dens skæbne og fremtid ligger nu fast.

- Jeg har haft den i ti år, så det er med stor vemod, at jeg giver den videre. Nu skal jeg passe mit Bed and Breakfast her på Samsø, hygge mig og nyde tilværelsen, siger Sven E. Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal køre på to øer

Lige siden Svend E. Larsen satte bussen til salg, har han gjort alt, hvad han kunne for at sikre, at den ville ende i hænderne på en samsinger.

Det er desværre ikke lykkedes, men bussen bliver dog på Samsø.

Jeg havde håbet, at en fra Samsø ville købe den, men det var der desværre ikke. Men den skal heldigvis stadig køre på Samsø. Svend E. Larsen, tidligere eje af Samsø Bussen

- Jeg havde håbet, at en fra Samsø ville købe den, men det var der desværre ikke. Men den skal heldigvis stadig køre på Samsø, siger Svend E. Larsen.

Den nye ejer er Vinderup Taxi, og selvom de holder til i det midtjyske, har ejeren valgt, at bussen stadig skal køre på Samsø.

- Det glæder mig, og i kampens hede har jeg også sagt ja til at fortsætte med at køre den, fordi mange siger, at det ikke er det samme uden mig, siger Svend E. Larsen.

Bussen får dog også en ny destination. Næste sommer skal den nemlig også køre lokale og turister rundt på Ærø.

Købt på Den Blå Avis

Det var en ganske almindelig dag, da Svend E. Larsen, som så mange andre dage, sad foran computeren og klikkede rundt på Den Blå Avis. Tilfældigt opdagede han, at svigerfamiliens bus var sat til salg.

Derefter tog det ikke lang tid for ham, før han slog til og købte bussen.

Der er plads til 16 passagerer i den gamle bus. Foto: Privatfoto

Bussen er en Chevrolet Six fra 1934. Den har kørt rundt på Samsø fra 1934 og helt frem til 1980, hvor den tilhørte Svend E. Larsens svigerfamilie. Herefter blev den solgt til et firma i Lyngby.

Derfor er det heller ikke kun turister, der er glade for bussen. Flere borgere på Samsø kan huske bussen fra deres barndom.

- Rigtig mange forbinder bussen med en masse barndomsminder, siger Svend E. Larsen.

Den gamle bus har siden 1970 været på en udenlandstur til Tyskland i nogle år, indtil den vendte tilbage til Danmark igen for lidt over ti år siden og blev sat til salg på Den Blå Avis.