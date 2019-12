Kirke til kamp mod tyverier

For godt tre år siden var Thorsø Kirke udsat for et indbrud, hvor der forsvandt genstande for næsten en million kroner.

- I 2016 der havde vi et stort indbrud. De huggede orgelpiber og messehaler og afmonterede ting på alteret, og vi aner ikke hvordan de kom ind, fortæller menighedsrådsformand i Thorsø Kirke, Erik Bertelsen.

Og kirken i Thorsø er ikke den eneste kirke, som tyvene har fået øje på. For flere hundrede gange om året er der indbrud i kirker herhjemme, og tallet er stigende, skriver Kristeligt Dagblad.

Nu har kirken i Thorsø forsøgt at sikre, at tyvene holder sig væk i fremtiden. Derfor er værdierne blevet mærket, så de kan spores tilbage til Thorsø Kirke, hvis de skulle blive stjålet.

- Når der kommer nogen her til kirken, som kunne finde på at tage noget, så kan de nu se ved døren, at her er tingene DNA mærket, og så ved de, at det her er ikke nemt at komme af med, og så går de et andet sted hen, siger Erik Bertelsen og tilføjer:

- Det har vi gjort for at gøre det besværligt for tyveknægtene, så de bliver afskrækket.

En trist løsning

DNA mærkning kan ikke ses med det blotte øje. Men kirken har sat skilte op, så tyvene ved, at de skal holde fingrene for sig selv. For alt har nu et mærke, så man ved hvor det hører hjemme.

- Alt hvad vi har af løse værdigenstande er DNA-mærket. Der er simpelthen smurt noget væske på, som har et nummer, og det kan politiet simpelthen scanne, forklarer Erik Bertelsen

Men sådan burde det slet ikke være. For selvom det forhåbentligt kan løse problemerne med kirketyverierne, så er det langt fra drømmen, at kirken er nødt til at tage denne løsning i brug.

- Det er hammer ærgerligt at det er nødvendigt. Kirken burde kunne være et åbent rum, forklarer Erik Bertelsen

