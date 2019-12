Forsamlingshus skal rives ned: By har indsamlet over to mio. til et nyt

Noget af det vigtigste i de små bysamfund er et samlingssted. Det er borgerne i Thorsø i Favrskov Kommune enige om. Derfor støtter de også op om at skaffe midlerne til et nyt forsamlingshus.

Pavillonen, som samlingsstedet i den gamle bydel hedder, er nemlig så nedslidt, at det skal rives ned.

Der er massiv opbakning, og det er fedt. Så får man mere blod på tanden. Det er ikke kun bestyrelsen, der vil det her, men hele byen. Peter Dahlgaard, Thorsø

- Det oprindelige er fra 1930'erne og er en gammel træpavillon. Det er bundråddent, uisoleret og vind og skæv. Selv den nyere del er nu utidssvarende og umulig at varme op, siger Peter Dahlgaard fra Pavillonens bestyrelse til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er en af ildsjælene bag at få bygget et nyt forsamlingshus i Thorsø. Peter Dahlgaard har blandt andet været med til at sætte en større indsamling i søen.

Peter Dahlgaard har lavet en rundtur fra Pavillonen i Thorsø, som den ser ud i dag:

Få et overblik over Thorsø Pavillon

En person har givet 1,5 mio. kr.

En indsamling som de lokale i byen har taget mere end godt imod. Faktisk er det lykkes at skrabe hele 2,3 mio. kr. sammen hos private og erhvervsdrivende i byen.

Heriblandt er en særlig generøs donation fra en person på 1,5 mio. kr.

- Der er massiv opbakning, og det er fedt. Så får man mere blod på tanden. Det er ikke kun bestyrelsen, der vil det her, men hele byen, siger Peter Dahlgaard.

Ud over de indsamlede penge fra Thorsø-borgerne har landsbyrådet i Favrskov smidt 400.000 kr. efter projektet, ligesom 500.000 kr. er øremærket fra de såkaldte LAG-midler.

Derudover kommer en række andre fondsmidler, ligesom også foreningen bag Pavillonen ventes at smide et større beløb.

Gik i stå for år tilbage

Peter Dahlgaard vurderer, at der mangler omkring en mio. kr. for at være i mål, men i forhold til at nå det er han særdeles fortrøstningsfuld.

Det er planen, at vi går i gang til maj næste år, og Pavillonen i en ny og forbedret udgave skulle gerne stå færdig til efteråret. Peter Dahlgaard, Thorsø

- Vi har også haft en tidligere indbygger i Thorsø til at hjælpe med den indledende byggefase, og vi har fået lavet tegninger, fortæller han og fortsætter:

- Det er planen, at vi går i gang til maj næste år, og Pavillonen i en ny og forbedret udgave skulle gerne stå færdig til efteråret.

Han fortæller, at allerede for 10 år siden blev der kigget på at renovere det trængende forsamlingshus, men lokale håndværkere vurderede, at det ikke kunne betale sig.

Det kan ses udefra, at forsamlingshuset har set bedre dage. Foto: Privat

Ikke en enestående fortælling

Det skulle rives ned og bygges op igen, og så gik processen ligesom lidt i stå.

Indtil nye kræfter i bestyrelsen satte gang i planerne igen. Og fik byens opbakning.

Historien fra Thorsø er langt fra enestående. Vi har flere gange på TV2 ØSTJYLLAND fortalt om lokalsamfund rundt om i regionen, hvor velviljen til at få ført projekter ud i livet er stor.

Et godt eksempel – dog i en anelse mindre skala end i Thorsø – findes i den lille by Fjellerup på Djursland.

Fire glade intitiativtagere foran deres hjertebarn - toilettet ved legepladsen Fjollehaven i Fjellerup. Arkiv

Manglede toiletbygningen

Her har de lokale sammen med flere fonde sørget for en stor, fin legeplads i byen. Men da Norddjurs Kommune kom i økonomiske problemer i 2019, var der ikke længere penge til den lovede toiletbygning ved legepladsen.

Så skaffede de lokale da også bare lige penge til den.

Det har været helt kanon. Der er altid rigeligt, der vil hjælpe, og der er altid god opbakning. Tony Pedersen, Fjellerup

- Når folk gerne er her en hel dag, så skal der også noget ud en gang i mellem, så det er en fed følelse, at det har kunnet lade sig gøre at få det hele op at stå, sagde Tony Pedersen, der er en af initiativtagerne bag det nye toilet, i maj til TV2 ØSTJYLLAND.

Her blev toiletbygningen indviet. Og både den og legepladsen Fjollehaven har været et fælles projekt i Fjellerup, som i sin færdige form gavner både lokalsamfundet og turismen.

- Det har været helt kanon. Der er altid rigeligt, der vil hjælpe, og der er altid god opbakning, sagde Tony Pedersen i maj.