Kør forsigtigt – det kan være glat flere steder

Når du skal ud i morgentrafikken her til morgen, så skal du køre ekstra forsigtigt.

Der kan nemlig være glat flere steder.

Det advarer Østjyllands Politi om.

- Når temperaturen er ved at være nede ved frysepunktet, kan det godt komme bag på nogen, at det kan være glat, så man skal lige være ekstra opmærksom og køre forsigtigt, for det kan være pletvist glat flere steder, siger Morten Bang Rasmussen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV 2 ØSTJYLLAND.

Det er især på Djursland, man skal være ekstra varsom.

- På Djursland er de begyndt at salte. Det er rent forbyggende. Der har ikke været nogle uheld, siger vagtchefen.

Når en kommune begynder at salte, bliver politiet orienteret af kommunens vintervagt.

Ifølge DMI er der 3 til 4 grader i det østjyske her til morgen.

