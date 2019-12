20 personer anholdt i omfattende politiaktion

Mistanke om, at et islamistisk terrorangreb var ved at blive forberedt, har i dag ført til en omfattende politiaktion. Blandt andre steder i Østjylland.

På et netop overstået pressemøde er det kommet frem, at 20 personer er blevet anholdt i aktionen, hvor der også blev ransaget på 20 adresser i Danmark.

Flere af dem sigtes for overtrædelse af terrorparagraffen.

Det bekræftede Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) på pressemødet.

Jeg kan bekræfte, at Østjyllands Politi har taget del i den store, koordinerede aktion. Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør, Østjyllands Politi

Her kom det ikke frem, hvor personerne er blevet anholdt, og hvilke steder aktionerne fandt sted.

Men det kom frem, hvilke politikredse der har været involveret i aktionerne. Det har været kredsene Østjylland, Københavns Vestegn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland, Fyn og København.

Over for TV2 ØSTJYLLAND har Østjyllands Politi også tidligere bekræftet deres involvering i aktionen.

- Jeg kan bekræfte, at Østjyllands Politi har taget del i den store, koordinerede aktion, oplyser chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skydevåben og sprængstoffer

Om nogle af de 20 anholdte er fra Østjylland, vides endnu ikke.

Vi har fået fat i alle, som vi har eftersøgt. Ingen er på fri fod, og vi har styr på situationen. Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør, Københavns Politi

På pressemødet i København kom det dog frem, at flere af dem sigtes for at have fremskaffet skydevåben og genstande, der kan bruges til sprængstoffer.

- Vi har fået fat i alle, som vi har eftersøgt. Ingen er på fri fod, og vi har styr på situationen, lød det fra chefpolitiinspektør hos Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov.

Politiet er i øjeblikket i gang med en større aktion. Der foretages ransagninger og anholdelser flere steder i landet. Flere politikredse er involveret i aktionen, som ledes af Københavns Politi. Intet yderligere for nu #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 11, 2019

PET deltog også på pressemødet, og herfra kunne operativ chef, Flemming Drejer, fortælle, at man mistænker, at aktionen er drevet af et islamistisk motiv, og efterretningstjenesten ser med stor alvor på sagen.

- Terrortruslen er alvorlig, og efterforskningen fortsætter. Det kan virke voldsomt på folk, når en så omfattende aktion finder sted, men vi gør vores yderste for at passe på Danmark. Vi skal leve vores liv normalt og ikke lade os kue af terror, sagde han.

Flere af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag, alle for lukkede døre. Derfor havde Københavns Politi og PET ikke yderligere kommentarer og svarede ikke på spørgsmål fra pressen.

- Baggrunden for aktionen er mistanken om forberedelse af terrorangreb med et militant, islamistisk motiv, skrev Københavns Politi tidligere i en pressemeddelelse.

Flere folketingsmedlemmer fra Østjyllands Storkreds takker politiet for indsatsen:

Stor tak til Politiet for indsatsen her til eftermiddag. Jeg er glad for, at I passer på Danmark. — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) December 11, 2019

Ufatteligt med de islamistiske grupper som er på spil i vores land. Tak til PET og politiets ansatte som passer på DK... #dkpol — Hans Kristian Skibby (@Hans_Kr_Skibby) December 11, 2019