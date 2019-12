Politiet gennemfører aktion mod planlagt terrorangreb

En række af landets politikredse rykkede onsdag ud til aktion på grund af mistanke om forestående angreb.

Politiet har onsdag eftermiddag gennemført en større koordineret aktion med anholdelser og ransagninger.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb.

Her er, hvad vi ved indtil videre:

* Cirka 20 personer er blevet anholdt i forbindelse med onsdagens aktioner.

* 20 adresser er blevet ransaget.

* Nogle af de anholdte vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for overtrædelse af terrorparagraffen.

* De anholdte har blandt andet skaffet sig remedier til fremstilling af sprængstoffer og forsøgt at tilegne sig skydevåben.

* Gerningspersonerne skal ifølge politiet have haft et "militant, islamistisk motiv" til et forestående angreb.

* Syv politikredse har været involveret i onsdagens aktioner. Det drejer sig om politikredsene Østjylland, Københavns Vestegn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland, Fyn og København.

* Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) blev onsdagens aktion udført efter intensiv efterforskning.

* PET oplyser, at alle mistænkte er tilbageholdt i sagen.

* De formodede terrorplaner ændrer ikke på terrortruslen mod Danmark. Den er stadig alvorlig.

* Ved torsdagens grundlovsforhør vil der blive begæret lukkede døre. Sigtelsen vil blive læst op inden retsmødet, mens resten vil være lukket for offentligheden.