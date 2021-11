Fra i dag skal politiet rykke ud ved bestemte henvendelser med det samme

Fra mandag træder den nye politigaranti i kraft, og det betyder, at politiet skal prioritere en række opgaver.

Betjente skal altså rykke ud med det samme, hvis der er anmeldelser om en af fire følgende handlinger:

Anmeldelse om et indbrud, der er i gang.

Salg af narko ved en skole.

Anmeldelse om vold.

Anmeldelse om voldtægt.





Med den nye garanti betyder det, at politiet de fleste steder i landet kan rykke ud på en adresse inden for 10 minutter. Nogle steder kan de gøre det på kortere tid, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).



- Vi ville gerne have, at det var sådan på alle forbrydelser overhovedet, men nu har vi valgt at sige, at ved de her former for kriminalitet vil vi gerne have bliver rykket ud til det hurtigst muligt, lyder det fra ministeren.



- Skulle det mod forventning ikke ske, er det op til politikredsen at tage hånd om det. Udgangspunktet er, at det skal de, og det vil politikredsen sørge for.