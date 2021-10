Skjulte optagelser: Suspekte handler nær skole forarger og skræmmer de lokale

Beboerforening ønsker øget patruljering

Det formodede salg af narkotika fylder meget for områdets boligforening. De har forgæves forsøgt at løse problemet med mere gadelys og hyppigere hækklipning, så personerne får sværere ved at skjule sig for beboerne.

Boligforeningen 10. Marts 1943, der blandt andet omfatter Vejlby Vænge, lavede i fjor en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i alle foreningens afdelinger. Her skilte Vejlby Vænge sig markant ud, fordi godt hver tredje adspurgte beboer ikke følte sig trygge i området.

Direktør i Boligforeningen 10. Marts 1943, Bjarne Wissing, er frustreret over, at gruppen af unge mænd skaber utryghed i området. Han håber, at politiet kommer oftere forbi.