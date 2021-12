Det kribler og krabler: 25.000 gæster gemmer sig måske i dit juletræ

- Det undrer mig faktisk meget, at det er jordegern, som kommer med ind med juletræet, for jordegern bor altså ikke i træer. De bor i jordhuler, så det giver slet ikke mening. Man kan se forskel på egernet ved at se på halen. Et jordegern har en meget kortere hale, end et almindeligt egern har, så jeg tror, at Disney har forvekslet de to med hinanden, eller så går de bare ikke så meget op i det, siger Anders Kofoed.