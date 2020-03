Nattefrost kan true planter i haven

Efter en nærmest konstant grå vinter er solen endelig kommet frem på en flot, blå himmel over Danmark. Og det får mange til at gå i haven. Men der er frost på vej. I den kommende tid kan vi få helt ned til minus fem grader hen over flere nætter, og det er ikke alle havens planter gearet til.

- Hvis man bor inde i landet, midt i Jylland eller midt på Sjælland, skal man altså være opmærksom på det her. Det rammer ikke helt så hårdt ude ved kysterne, siger meteorolog ved TV 2 VEJRET Andreas Nyholm.

Han har selv sat kartofler ved sit sommerhus. På grund af beliggenheden er han ikke så bekymret for dem, som hvis det havde været langt fra kysten.

- Havvandet er med til at holde temperaturen lidt oppe, men inde i landet vil varmen hurtigt forsvinde op i luften, forklarer Andreas Nyholm.

Og netop kartoflerne kan være udsatte, når der sætter forårsfrost ind.

- Der er nogle, der er sindssygt hurtige til at sætte kartoflerne til forspiring, men hvis en kartoffelplante først er groet op og står udenfor i minusgrader, duer den ikke mere, siger gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter.

Selv i et drivhus skal man være opmærksom på sine kartofler, hvis de er begyndt at gro. Hvis det ikke er isoleret, bliver også et drivhus iskoldt om natten.

- Folk tror tit, at det går nok ude i et drivhus, men det bliver altså også koldt. I et drivhus har man høj temperatur midt på dagen og meget koldt om natten. Så der er der store svingninger i temperaturen, og det er særligt de udsving i temperaturen, planterne ikke så godt kan lide, forklarer Martin Bruun.

Dæk af, og beskyt

Hvis du er bekymret for kartofler eller har sat andre følsomme planter som for eksempel primula, er det med at få dem beskyttet. Planter i spande og krukker kan så vidt muligt tages indenfor, og ellers gælder det om at få dem dækket af.

- Hvis du har nogle planter, du er rigtig glad for, så gør lige dig selv den tjeneste at dække dem lidt til, siger Martin Bruun.

Hvis der først er noget over planterne, vil dækkenet holde på varmen fra jorden, så planterne ikke bliver skadet af frosten.

- Er man det mindste i tvivl, kan man lægge et klæde henover. Hvis det er krukker, kan man bare smide en gammel sweater på, og så skal det nok gå, lyder det fra gartneren.

Plastik duer dog ikke som overdækning - kun hvis det er bobleplast, isolerer det ordentligt.

De fleste planter er skabt til at stå udenfor i det danske klima. Foto: Kristian Djurhuus - Ritzau Scanpix

Kan klare kulden

Generelt er de fleste planter så at sige lavet til at stå udenfor. Derfor vil det ikke være et problem med nattefrosten for mange af havens almindelige planter. Stedmoderblomster og løgvækster har det fint med kulde.

- Nogle af planterne, der er begyndt at blomstre, kan da godt få et lille hak i tuden, men det har ingen betydning, siger Martin Bruun.

Han understreger dog, at det med sommerblomster skal tages bogstaveligt. Hvis man forsøger sig med dem for tidligt, går det galt.

- Mange starter for tidligt og i den forkerte rækkefølge. Det, som hedder sommerblomster, skal man indtil videre holde sig væk fra. Dem venter vi med til sommer, siger han.