Trods sol og forår i luften: Store haveweekend på lavt blus

VIDEO: Når vejret viser sig fra sin allerflotteste side som i dag - er der intet som en dejlig tur i haven. Men ligesom alt muligt andet her for tiden, så har corona også ramt en af årets første store haveweekender.

Solskin, skyfrit og forår i luften.

For folk med grønne fingre kalder sådan noget vejr på en tur i haven, og det ville normalt betyde travlhed hos Billigblomst i Aarhus.

Men også her har COVID-19-nedlukningen sat sine spor.

- Allerede efter pressemødet med Mette Frederiksen kunne vi se dagen efter, at omsætningen faldt drastisk, og om fredagen gav vi fire personer fri, siger Christian Højer, butikschef og medejer af Billigblomst i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom kunderne ikke er strømmet til i samme omfang, som forventet, er Christian Højer dog glad for, at der stadig er folk, som handler blomster og planter.

- Kunderne har været fantastiske til at tage de forbehold, vi har sat op for dem. Det er dejligt, at folk stadig støtter op om en lokal virksomhed, siger han.

Fokus på forbehold

Blomsterforretningen holder altså stadig åbent, men med et øget fokus på hygiejne.

- Vi har for eksempel sat standere op, hvor man kan spritte sine hænder af, i hele butikken. Blandt andet lige, når du kommer indenfor, som noget af det første, siger Christian Højer og fortsætter:

- Så har vi også sat skilte op med, at kunderne skal være venlige at holde afstand til hinanden, og vi forsøger at undgå kø ved kassen så vidt som overhovedet muligt.

Genbrugsplads er lukket

Hvis man vælger at gå i krig med havearbejdet skal man være opmærksom på, at genbrugspladserne holder lukket.

- Det har vi for at følge regeringens retningslinjer for at mindske smitterisikoen, siger Lene Van der Raad, genbrug- og energichef i AffaldVarme Aarhus.

Erhvervsdrivende kan dog stadig komme af med deres affald.

- Vi vil gerne hjælpe til, at Danmark holdes i gang, så derfor skal de have lov til at komme af med deres affald, så de kan arbejde videre med de opgaver, de har, siger Lene Van der Raad og fortsætter:

- Og så er der samtidig lidt større afstand imellem folkene på genbrugsstationen, så der ikke er så stor risiko for smitte.