Håndsrækning til virksomheder: - Det handler om overlevelse

Tomme restauranter, caféer og værtshuse er lige nu hverdag mange steder i Østjylland.

Og Aarhus er ingen undtagelse.

Det normalt travle og pulserende byliv ved blandt andet åen står stille, og det har konsekvenser for de mange små virksomheder og restaurationer.

Derfor kommer rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), nu med en række forslag og tiltag, der skal hjælpe de erhvervsdrivende.

Blandet andet har han valgt at fjerne en afgift på udeservering, som caféer og restauranter i Aarhus normalt betaler.

- Vi befinder os i en ekstraordinær situation, hvor særligt de små og mellemstore virksomheder og restaurationsbranchen mangler indtjening. De har deres faste udgifter, men de mangler jo den faste indtjening, som skal være med til at dække deres udgifter, siger Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere tiltag på vej

Udover at fjerne udeserveringsafgiften undersøger rådmanden, i samarbejde med borgmesteren og de øvrige rådmænd, muligheden for at indføre straksbetaling på de regninger, som private virksomheder har hos kommunen.

Samtidig vil man gøre det muligt at forlænge udbudsfristerne for virksomhederne.

- Intet tiltag er for lille i den her tid, hvor rigtig mange er klemt, og hvor erhvervslivet er særligt hårdt ramt. Det handler også om, at vi får ideerne og tænker kreativt.

Han fortæller desuden, at han gerne hører fra erhvervsdrivende, der har gode idéer til, hvordan kommunen kan hjælpe dem.

- Jeg er meget åben og lydhør overfor de input, der kommer fra vores erhvervsliv i forhold til, hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt i den her svære tid, siger han og fortsætter:

- De bliver økonomisk ramt, og det handler om arbejdspladser, men det handler også om overlevelse for rigtig mange små virksomheder og restaurationer.