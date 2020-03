Gartneri spreder glæde midt i krisen: Forærer blomster til plejehjem

Marts, april og maj er normalt højsæson for danske blomstergartnerier, og for mange står månederne for næsten halvdelen af hele årets indtjening.

Men ligesom i flere andre brancher har covid-19-pandemien betydet, at salget næsten er gået i stå i år.

Blandt andet på gartneriet Knud Jepsen A/S i Korsholm. Her stod lageret bugnende fuldt med farverige planter - og det var for stor en skam, mente direktør Frands Jepsen.

Hans hustru Louise Jepsen og søn Jacob smed derfor blomsterne i bilen, og så kørte de ellers ud til en række lokale plejehjem.

- Vi havde hørt om, hvordan beboerne på plejehjemmet ikke kan få besøg for tiden, så tænkte vi, at vi kunne give dem noget smukt at se på, siger Frands Jepsen.

Blomsterne fra gartneriet risikerede at blive smidt ud, fordi der ikke var plads til dem, når blomsterne til næste sæson kom på lageret. Foto: Privatfoto

Stor glæde ved modtagelsen

Blomsterne blev - på trods af den triste baggrund - modtaget med stor glæde på plejehjemmet Tinghøj i Hammel, som var et af de steder, gartneriejerne kørte forbi.

- De pårørende må jo ikke komme på besøg, så det bliver godt at kunne glæde alle med blomsterne i deres egen bolig og i fællesarealerne. Det kan give lidt påskehygge, siger administrativ medarbejder på Tinghøj Lone Dykjær Jessen til Favrskov Kommunes hjemmeside.

Det gør virkelig ondt at smide noget ud. Frands Jepsen, direktør i gartneriet Knud Jepsen A/S i Korsholm

Blomsterne var alle af den type, som gartneriet har specialiseret sig for at dyrke, nemlig kalanchoe - eller Brændende Kærlighed, som den også kaldes.

Selvom salget for Frands Jepsen er faldet til cirka en tredjedel af det normale niveau, kan han - ligesom andre gartnerier i Danmark - ikke bare bremse eller sætte produktionen på pause. Så står de nemlig helt uden blomster om nogle måneder, når salget forhåbentlig begynder igen.

Bilen blev fyldt med alverdens farvede blomster. Foto: Privatfoto

Derfor var alternativet at smide blomsterne ud.

- Det gør virkelig ondt at smide noget ud, man har brugt de sidste tre-fire måneder på at passe og pleje, siger Frands Jepsen om blomsterne.

Selvom han selv tror, at han er godt rustet til at håndtere krisen, frygter han for den øvrige branche. Faktisk gruer han for et decideret "kollaps".

Frygter for et branchekolaps

- Hvis der er for mange gartnerier, der bukker under, så ryger logistikken for hele branchen, siger Frands Jepsen.

I Danmark findes der godt 100 blomstergartnerier, og de tegner sig for i alt cirka 6000 ansatte.

I løbet af de tre måneder, hvor salget af blomster er på sit højeste, plejer man at sælge for 800 millioner kroner samlet set.

Det var en glad modtager, der kunne bringe blomsterne ind på plejehjemmet. Foto: Privatfoto

Fortsætter det manglende salg står gartnerierne til at miste i hvert fald 400 millioner kroner, fortæller Torben Lippert, direktør i brancheforeningen Dansk Gartneri, til TV 2.

- Det handler om virksomhedernes overlevelse, siger han og peger på alle de blomster på gartneriernes lagre, som - ligesom hos Knud Jepsen A/S - ikke kan sælges og i værste tilfælde går tabt.

Hos Dansk Gartneri arbejder man på, om blomstergartnerierne kan få del i regeringens hjælpepakker, ligesom man også undersøger, om der er hjælp at hente i EU.

I mellemtiden hilser Torben Lippert initiativet fra Frands Jepsens gartneri velkomment.

- Det bakker vi op om. Det er godt at man kan give noget glæde til samfundet, selvom det er på en absolut kedelig baggrund. Vi ville gerne have givet dem blomster med et bragende salg i ryggen, så det skal vi huske også at gøre i de gode tider, siger han.