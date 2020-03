Corona i børnehøjde – syv spørgsmål stillet til Børnetelefonen

Antallet af henvendelser om coronavirus stiger dag for dag hos Børnetelefonen.

Virussen fylder nemlig ikke kun hos voksne, men også hos den yngre generation.

Læs også Østjysk par er smittet: Sådan er det at have COVID-19

Det fortæller Ida Hilario, børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, der står bag rådgivningslinjen.

- Der er mange bekymrede børn, som ringer. Nu fylder coronavirus ikke bare i medierne, men også i deres hverdag med lukning af skoler og institutioner. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre med alle tankerne, siger hun.

Siden februar har Børnetelefonen taget imod mindst 275 opkald om coronavirus fra børn landet over.

Men hvad er det så for nogle tanker, der rumsterer i børnenes hoveder?

Den svære samtale

Som forældre kan det ifølge Ida Hilario være udfordrende at snakke med sine børn om coronavirus, fordi der stadig er ubekendte faktorer i forhold til sygdommen.

- Det er næsten umuligt at stille nogen garantier, og det gør samtalerne svære, siger hun.

Læs også Ældre coronasmittet på plejehjem død

Alligevel opfordrer hun forældrene til at tale med børnene om deres tanker. Det hjælper nemlig ikke børnene at få at vide, at de ”ikke behøver bekymre sig om det”.

- Det er vigtigt, at man taler scenarierne helt igennem, hvis der er behov for det, så børnene ikke går med tankerne helt alene. For vi tænker alle sammen på det her, siger Ida Hilario.

Der er mange bekymrede børn, som ringer. Ida Hilario, børnefaglig konsulent, Børns Vilkår

Herunder kan du læse syv gode råd til, hvordan du taler med dine børn om coronavirus, og hvordan du bedst besvarer deres spørgsmål.

Herunder kan du se syv anonymiserede spørgsmål om coronavirus, der er blevet stillet til rådgivningslinjen den seneste tid. Under hvert spørgsmål kommer Ida Hilario med det svar, hun ville give gennem Børnetelefonen.

Nederst i artiklen kan du desuden se Børns Vilkårs råd til forældre.

___



BØRNS SPØRGSMÅL TIL RÅDGIVNINGSLINJEN

Kan mine bedsteforældre med lungekræft død af corona?

Det er rigtigt, at ældre og syge skal være særligt opmærksomme på ikke at blive smittet med coronavirus. Derfor bliver der passet rigtig meget på dem, og det kan vi alle sammen være med til at gøre.

Det er også en af grundene til, at situationen er, som den er lige nu, hvor skolerne holder lukket og nogle forældre er sendt hjem fra arbejde. Det er netop så vi ikke smitter hinanden.

Og hvis du har særlige bekymringer om dine bedsteforældre, er det vigtigt at tale med dine forældre eller familie om det, så de ved, at du tænker på det.

Jeg er bange for, jeg ikke kan komme på sommerferie i år

Det kan jeg godt forstå. Heldigvis er der stadig lang tid til sommerferie, men lige nu må man ikke rejse. Derfor der er mange sommerferieplaner, der er lidt usikre.

Det kan være en god idé at snakke din familie om, hvad der sker, hvis jeres ferie til for eksempel Spanien ikke bliver til noget. Så kan I måske planlægge nogle andre ting, som du kan gå og glæde dig til.

Jeg er bange for at gå udenfor og røre ved noget og være i samme rum som andre

Det er helt naturligt at være lidt ekstra bekymret. Man hører rigtig meget om coronavirus og forholdregler lige nu. Men det er vigtigt, at du taler med dine forældre om, hvordan I passer bedst på jer selv og hinanden.

Og når I gør det, kan du godt gå udenfor - hvis du ikke er syg - uden at det er farligt ifølge Sundhedstyrelsens anbefalinger. Så længe du husker at følge retningslinjerne, holder afstand til folk og vasker dine hænder grundigt.

Hvis de bange tanker kommer til at fylde for meget i hovedet, skal du måske have hjælp til at tænke på noget andet. Måske skal du høre musik, danse, se en serie, snakke med en ven eller gøre brug af Børnetelefonens guide til at få ro på tankerne. Den kan du finde på vores hjemmeside.

Jeg er bekymret for min mors virksomhed, som kommer til at tabe mange penge. Hvad skal der så ske med os som familie?

Det er der mange børn, der er bekymrede for lige nu. Derfor er det vigtigt, at du taler med dine forældre om, hvad det er for nogle bekymringer, du går med.

Fortæl dem præcis, hvad du har for nogle tanker om det, og hvad du har hørt, som har gjort sig bekymret. På den måde kan dine forældre blive opmærksomme på det, så I kan tale det igennem. Det er nemlig dem, der skal passe på jer som familie.

Jeg savner mine venner rigtig meget

Det kan jeg godt forstå. Det kan være en god idé at finde alternative måder at være sammen med vennerne på - uden at I egentlig er sammen.

Her kan du måske bruge Facetime eller Skype til at tale med dine venner. I kan se den samme film, mens I ringer til hinanden eller fortælle hinanden om jeres dag eller jeres familier.

Jeg keder mig

Det kan jeg godt forstå, det kommer vi alle sammen til. Det gode er, at der ikke er noget farligt ved at kede sig. Men det kan være en god idé i de her lidt mærkelige tider, at du laver et skema til sig selv eller en liste over ting, du kan lave. Måske kan dine forældre også hjælpe dig med den.

Så kan du finde listen frem, når du keder dig og vælge en ting at gå i gang med.

Jeg er bange for, der ikke er tid til mig på det ambulatorium, hvor jeg får behandling for angst

Der er mange ting, der ikke er, som de plejer at være lige nu, så jeg kan godt forstå, at du er bekymret. Mange steder er der lavet planer for dem, der ikke kan komme til i systemet lige nu. Du kan altid ringe til Børnetelefonen på nummer 11 61 11 eller til Psykiatrifondens rådgivningslinje på 39 25 25 25. Husk også at snakke med dine forældre om det. Måske har de et overblik over, hvad der skal ske.

___

BØRNS VILKÅRS RÅD TIL FORÆLDRE

Fortæl dine børn, hvorfor de ikke skal i skole

Fortæl dine børn, at de skal blive hjemme fra skole, for at undgå at coronavirussen spreder sig. Du kan forklare dem, at jo flere mennesker, de møder, desto større risiko er der for, at de bliver smittet eller smitter andre. Som Mette Frederiksen sagde på pressemødet: Vi skal stå sammen ved at holde afstand.

Ved at forklare det på den måde vil man også give børnene et ansvar, og de vil føle, at de kan gøre noget for at hjælpe.

Lyt til dine børns bekymringer

Børn kan godt opleve, at deres forældre siger: ”Det skal du ikke tænke på”. Men når børn nu tænker på det, har de brug for at få talt om det.

Giv dig tid til at lytte til deres bekymringer, og hjælp dem med at sortere i de informationer, de har fået fra medier og andre steder.

Spørg ind til dine børns bekymringer

Spørger dit barn ikke selv ind til situationen med coronavirus i Danmark og hele verden? Er det tilfældet, er det en god idé at spørge barnet, hvad barnet har set og hørt om coronavirus og lade snakken starte der.

Giv dig tid til at lytte, og hjælp dem med at sortere i de informationer, de har fået.

Tal med dine børn om fakta

Fortæl dit barn de konkrete fakta om coronavirussen. For eksempel at sundhedsmyndighederne generelt mener, at der er god grund til at tage det roligt. Det er primært ældre og svækkede borgere, som risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at man skal have været i tæt ansigt-til-ansigt-kontakt med en coronasmittet for selv at få virussen. Det vil sige inden for to meter fra hinanden i mere end 15 minutter.

Tal om bedste- og oldeforældre

Dine børn har måske hørt, at det primært er ældre og svækkede borgere, der bliver hårdt ramt af coronavirussen.

Derfor er dine børn måske bekymrede for deres bedste- og oldeforældre. I den situation er det en god idé at bruge Facetime med bedsteforældrene, så de kan fortælle, at de er okay. Fortæl også, at vi har dygtige læger i Danmark, som står klar til at tage imod dem, der har brug for at komme på hospitalet.

Se nyheder med dit barn

Generelt er det en god idé, at børn ikke ser nyheder uden en voksen. Det giver børnene mulighed for at stille spørgsmål og få talt om deres bekymringer. Det værste er at gå rundt med fantasier.

Børns Vilkår anbefaler desuden at se eller høre nyheder, der er målrettet til børn, eksempelvis Ultra Nyt.

Tal om dine bekymringer, uden at dine børn er til stede

Det er en god idé at dæmpe sin egen bekymring.

Alle forældre har bekymringer, og fordi vi ved mere, kan vi også bekymre os om mere. Børns Vilkår råder til, at man deler sine bekymringer, når ens børn ikke er i nærheden.