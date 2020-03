Alle elever i Danmark og mange offentligt ansatte sendes hjem

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en række vidtrækkende tiltag for at bekæmpe coronavirussen i Danmark. Hun fortalte, at der siden mandag er sket mere end en tidobling i antallet af syge i Danmark, hvor antallet af smittede er steget fra 32 til 514.

Derfor har myndighederne valgt at tage drastiske tiltag i brug:

Alle elever på alle uddannelsesinstitutioner i hele landet sendes hjem i to uger fra fredag 13. marts. Derudover bliver alle skoler og dagtilbud lukket fra på mandag 16. marts og to uger frem.

Alle indendørs kulturinstitutioner såsom biblioteker lukkes ned fra fredag og to uger frem. Samtidig bliver alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendt hjem fra fredag og to uger frem.

Ifølge Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), er Danmark nu i en sundhedskrise. Mette Frederiksen siger, at selvom det er det mest indgribende, myndighederne har lavet, så skal man ikke betragte det som de sidste tiltag.

- Der kan komme mere, pointerer hun.

Vil forbyde forsamlinger med mere end 100 mennesker

Udover at flere offentlige institutioner lukker ned, så har myndighederne også valgt at begrænse forsamlinger i Danmark yderligere. Det betyder fremover, at man ikke længere skal forsamle sig i grupper på mere end 100 mennesker.

Statsministeren beder derfor arrangører om at lukke alle aktiviteter med mere end 100 mennesker ned. Det vil sige, hun beder værtshuse og klubber lukke, siger hun.

Indtil videre er der tale om en anbefaling og ikke et påbud. Men inden længe vil en hastelov gøre det forbudt. Og der vil være konsekvens forbundet med at bryde forbuddet, siger Rigspolitiets chef, Thorkild Fogde.

Ydermere vil der blive indført pladsbilletkrav på intercity og regional tog for at formindske smittespredning. Statsministeren siger, at de her tiltag kommer til at koste nogle mennesker deres arbejde.

Magnus Heunicke oplyser, at der på nuværende tidspunkt er ti danskere indlagt på grund af coronavirus og to i kritisk tilstand.