514 smittet af corona - nu lukkes Danmark ned i flere uger

- Hvad jeg kommer til at fortælle i aften kommer til at have en stor betydning for rigtigt mange danskere, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Sådan indleder statsminister Mette Frederiksen (S) aftenens pressemøde.

- Alt det her tilsammen kommer til at få kæmpestore konsekvenser. Men alternativet vil være langt, langt værre. Og det håber jeg, at der er stor forståelse for, siger hun og fortsætter:

- Normalt vil en regering ikke fremlægge disse ting uden, at der er løsninger på det. Men vi står i en ekstraordinær situation.

Store forandringer

Alle offentlige uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner lukker foreløbigt for at mindske spredning af coronavirus, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Foreløbigt gælder det i to uger.

Heller ikke offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, skal gå på arbejde, lyder det fra statsministeren.

Det gælder ligeledes to uger frem.

Samtidig anbefaler man, at forsamlinger med mere end 100 mennesker skal undgås. Tidligere lød anbefalingen på 1.000 mennesker.

Et egentlig lovforslag på området forventes stemt igennem i næste uge, siger statsministeren.

Også cafeer, værtshuse og lignende opfordres til at holde lukket to uger frem.

Folk vil miste deres job

- Vi kommer ikke igennem det her som land, uden at det får omkostninger. Virksomheder vil lide tab, og folk vil miste deres job. Vi er i tæt kontakt med arbejdsmarkedets parter for fra regeringens side at hjælpe bedst muligt, siger Mette Frederiksen.

- Til alle, der er raske, og som ikke føler sig udsatte - vi har et kæmpe ansvar over for dem der er.

