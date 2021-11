33 kvinder slog verdensrekord på under 24 timer

Selvtilliden fejler ingenting

TV SYD snakkede med Pernille Vagner Rasmussen lørdag eftermiddag, inden hun vidste, om rekorden kom i hus. Her fejlede selvtilliden ikke noget.

- Først og fremmest er det et socialt projekt. Det er for, at vi kan lave noget hyggeligt og sjovt sammen og sekundært for at slå den her verdensrekord, som vi er rimeligt sikre på, at vi nok skal slå, sagde hun med et stort smil.