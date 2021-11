Alle troede, han elskede at bage - i virkeligheden var han på jagt efter noget helt andet

Seerne faldt for ham

Det var, da Micki Cheng kom hjem igen, han søgte om at komme med i ’Den store bagedyst’. Han kunne lave mad og elskede kage.

Men han havde absolut ingen erfaring med at bage. Inden Bagedysten lavede han altid shake and bake. Så da han fik at vide, han skulle være en del af de ti deltagere i bageteltet, fik han travlt.

Han terpede sprøjteteknikker, glaze, chokoladetemperering og fondant. Han følte pludselig, han var på den rette vej. Og seerne faldt for hans positive facon.

- Det, der drev mig, var de mennesker, der skrev til mig. Det gjorde, at min selvtillid boostede for vildt. Mange forældre skrev, at deres børn kæmpede med det samme, men at de nu også turde forskellige ting, siger Micki Cheng.

- Det var en drivkraft for mig, at der var nogen, der så mig som rollemodel. Mange synes, det var fedt at se en som mig i fjernsynet, fordi man ofte ser høje, slanke, flotte og pæne mennesker i mediebilledet. At jeg kunne være med til at skabe et andet billede, det gav et drive og et boost.