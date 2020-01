Tillidsrepræsentant om livet som sygeplejerske: - Der er for travlt

Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Silkeborg Sygehus Susan Gammelgaard fortæller, at der er behov for et markant løft i antallet af hænder på danske sygehuse. Foto: Esben Kock Jensen, TV MIDTVEST

Fredag indgik regeringen en aftale sammen med Danske Regioner om at tilføre 1000 flere sygeplejersker til de danske sygehuse. Det skal ske i løbet af de næste to år, og aftalen blev støttet af Dansk Sygeplejeråd.

Jeg oplever større udbrændthed blandt sygeplejerskerne, og det er også derfor, vi ser flere sygeplejersker, der faktisk forlader faget helt. Susan Gammelgaard, Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Silkeborg Sygehus

Tillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Silkeborg Sygehus Susan Gammelgaard fortæller, at det er positivt, at regeringen vil gøre noget på området, men hun mener ikke, det er godt nok.

- Der er flere sygeplejerske, som oplever et øget pres, og som derfor ikke kan holde til at være på arbejde. Jeg oplever større udbrændthed blandt sygeplejerskerne, og det er også derfor, vi ser flere sygeplejersker, der faktisk forlader faget helt.

500 flere sygeplejersker i år

Aftalen betyder, at der allerede i år skal findes 500 sygeplejersker. I øjeblikket er arbejdsløsheden blandt danske sygeplejersker under 1 procent.

- Vi anerkender, at vi har en situation, hvor arbejdsmiljøet spiller en rolle. Derfor tror vi også, at flere hænder gør, at det bliver lettere at lave en attraktiv arbejdsplads, siger Carsten Kissmeyer, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland.

Men der er jo et regnestykke, der ikke går op, hvis de hænder ikke er der?

- Jamen det er rigtigt, men det er derfor, det er vigtigt, at vi får flere til at komme ind i faget, og vi får flere af de studerende til at gennemføre uddannelsen for, at det her kan lykkes, siger Carsten Kissemeyer.

Regeringen håber, at en del af løsningen kan findes i de mange deltidsansatte sygeplejersker. Af landets 38.000 sygeplejersker er omkring halvdelen lige nu deltidsansatte.

Susan Gammelgaard tror dog ikke på, at løsningen kan findes i de deltidsansatte.

- De kan ikke holde til at være på arbejde. Der er for travlt, der er for stort et arbejdspres, og hvis alle var på fuldtid, så ville der være færre til at dække vagterne, så man skulle have flere aften-, weekend- og nattevagter. Det hænger ikke sammen med privatlivet, fortæller Susan Gammelgaard.

Der er blevet afsat 300 millioner i finansloven i år og 600 millioner næste år til at sikre flere sygeplejersker.