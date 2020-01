Tænd for radiatoren med god samvittighed: Havvand skal opvarme boliger

Vinteren i Danmark kan føles uendelig lang, så der er ofte behov for både hyggesokker og en radiator på fuld knald.

Nu kan du med god samvittighed give radiatoren endnu et nøk op - i hvert fald, hvis du er blandt de 300 til 500 husstande, der til at starte med, får glæde af et nyt bæredygtigt fjernvarmeanlæg på Aarhus Ø ved navn "Maskinrummet".

Selvom havvandet kun er syv grader varmt, er der faktisk energi i det Lasse Sørensen, AffaldVarme Aarhus

I stedet for afbrænding af kul og affald, er det nye fjernvarmeanlæg i stedet baseret på noget så simpelt som havvand.

- Varmepumpen kan hjælpe på klimaet ved, at vi kan få noget mere elektricitet ind i fjernvarmesystemet. På den måde, behøver vi ikke at brænde så meget af, siger Lasse Sørensen, forretningsudviklingschef, hos AffaldVarme Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Daniel vil redde regnskoven: Gør dansk græs til guld

Havvandet, som på denne tid af året er 5-9 grader varmt, bliver pumpet ind i anlægget og nedkølet til omkring 3 grader. Under nedkølingen bliver vandet tappet for energi, som kan omdannes til fjernvarme. Derefter bliver vandet ledt ud i Lystbådehavnen.

- Det kan lyde lidt skørt, men selvom havvandet kun er syv grader varmt, er der faktisk energi i det, siger Lasse Sørensen.

CO2-neutral i 2030

Det nye anlæg på Aarhus Ø er en del af Aarhus Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2030, og selvom varmepepumpen bruger strøm, er den altså mere miljøvenlig end traditionel fjernvarme. Specielt når man kan hente strømmen fra vindmøller.

- Hver gang vi bruger én del elektricitet i en varmepumpe, så får vi tre til fire dele varme ud af det, siger Lasse Sørensen fra AffaldVarme.

Læs også Familie bygger bæredygtigt hus: Genbruger vand, bildæk og flasker

Til at starte med er der kun en enkelt varmepumpe i Maskinrummet, men der er plads til 12 i bygningen.

- Den ene varmepumpe kan levere fjernvarme til 300-500 husstande. Når vi så får nogle flere ind, kan man gange det antal op, siger Finn Olesen, maskinmester ved AffaldVarme Aarhus.

Indviet lørdag

Det nye fjernvarmeanlæg blev indviet lørdag, hvor der samtidig var åbent hus, så interesserede kunne kigge nærmere på det grønne initiativ.

En af de fremmødte var Kristian Lund fra Højbjerg i Aarhus.

- Vi havde set, at der var åbent hus i avisen, og så synes vi, at det var rigtig interessant, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- I de her tider, hvor man snakker så meget om miljø og CO2-reduktion, synes jeg, det er et rigtig godt alternativ.

Maskinrummet huser udover den nye varmepumpe også en udstilling om grøn fjernvarme. Udstillingen er gratis og er åben hver dag fra 8-16.