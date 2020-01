Daniel vil redde regnskoven: Gør dansk græs til guld

I dag bliver store områder i regnskovene ryddet for at dyrke soja, som vi herhjemme bruger til dyrefoder.

Men det koster ikke kun regnskov. Det koster også, når vi skal fragte sojaen helt herop, for at dyrene kan spise det. Og det koster i sidste ende dyrt i klimaregnskabet.

Læs også Anders bygger bæredygtige huse på hjul – skal inspirere os til at bo mindre

- År 2020 er virkelig græsproteinets år. Vi har allerede det første anlæg oppe at stå, og vi gør os allerede de første erfaringer med det. Og så stikker det jo bare af derfra, siger Daniel Schou Jensen, der er Project Director i firmaet R&D.

Vi går ind og udnytter græsset bedre. Vi går ind og optimerer og gør det mere økonomisk for alle parter, samtidig med at vi gør det mere bæredygtigt. Daniel Schou Jensen, Project Director, R&D

Firmaet fra Søften ved Aarhus er nu mere end klar til at gøre det, der før ikke var muligt. De udvinder nemlig protein fra græs i stedet for soja. Og det er noget, der batter i jordens klimaregnestykke.

- Vi går ind og udnytter græsset bedre. Vi går sådan set ind og optimerer og gør det mere økonomisk for alle parter, samtidig med at vi gør det mere bæredygtigt, siger Daniel Schou Jensen.

Græs skal slå soja på klimavenlighed.

Ekspert: - Det kan gå hen og blive fin forretning

Derfor står fremtiden i græsproteinets tegn. Og det er kun et spørgsmål om måneder, før vi kan sætte tænderne i bøffer (både animalske og plantebaserede), der har dansk græs i.

- Jeg tror ikke, der går mere end et år, før vi ser, at vi har græs klar til fødevarer. Det er bare et spørgsmål om, at vi laver det, så det er fødevaregodkendt, så er vi klar, siger Daniel Schou Jensen.

Den løsning, vi har nu, er slet ikke god nok for fremtidens landbrug. Derfor kan det her gå hen og blive fin forretning. Steffen Max Høgh, Bæredygtig Business

Protein fra græs er en af de helt store udfordringer. Men nu er den nød knækket, og det er der et kæmpe potentiale i, siger bæredygtighedsekspert Steffen Max Høgh fra Bæredygtig Business.

- Hvis ikke vi havde fat i klimakrisen, så havde vi aldrig tænkt på at finde et bæredygtigt alternativ til sojaprotein, da vi jo allerede har soja. Men den løsning, vi har nu, er slet ikke god nok for fremtidens landbrug. Derfor kan det her gå hen og blive fin forretning, siger Steffen Max Høgh.

R&D's bygning i Søften ved Aarhus.

R&D har nu i tre år arbejdet på at fintune teknologien, der skal forvandle græs til spiseligt protein. Nu er de tre års ventetid forbi. Det første anlæg er allerede oppe at køre, og fra nu er det bare at få endnu flere rullet ud.

- Vi har jo gennem flere år bygget en viden op om, hvordan det her græsprotein skal håndteres. Og vi ser det nærmest som et kald, fordi vi ved, hvordan det skal gøres, så hvorfor ikke gøre det, siger Project Director, Daniel Schou Jensen.

Helt almindeligt græs i haven kan gøre landmændene meget grønnere.

Godt for klimaet - og billigere for landmændene

R&D teknik erstatter protein fra soja med protein fra dansk græs. Det er en løsning, der ikke kun er nyttig i Danmark, men også i mange andre landbrugslande, fordi det så kan bidrage til, at efterspørgslen på soja falder. Og det er vigtigt, for sojaprotein har et stort negativt klimaaftryk, da det ofte skal hentes i Sydamerika.

- Det er jo lidt hul i hovedet, at vi henter det så langt væk, når vi jo har mulighederne for at gøre det selv. Så det at vi kan gøre det lokalt og økologisk - det er et kæmpe potentiale, vi kan se for os her, siger Daniel Schou Jensen.

Læs også 2010'ernes børn er både kloge og klimabevidste

Landmændene kan mindske deres klimaaftryk betydeligt med økologisk proteinfoder udvundet dansk græs.

Så projektet er ikke kun godt for klimaet, men det er også billigere for landmændene.

- Du sparer både fragten hertil, du sparer på pesticiderne, og så er det billigere for landmændene. Så du får bæredygtighed både for klimaet og for økonomien, siger Daniel Schou Jensen.