Familie bygger bæredygtigt hus: Genbruger vand, bildæk og flasker

I 2012 købte familien Friis Thaagaard en grund i Grenaa. Målet var at bygge et bæredygtigt hus, og dét mål har de nu nået.

I disse dage er familien ved at flytte ind i deres nybyggede hus, der måske kan være et bud på fremtidens boligform.

- Når det nu kan lade sig gøre at bygge et bæredygtigt hus - også privat - så, synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt, at man bliver ved med at bygge noget, der ikke er bæredygtigt, lyder det fra Dennis Friis Thaagaard.

"Villa Grenaa" sparer på vandforbruget. Hydraloop'en tager vandet fra bruserne og badekarret, pumper det op og renser vandet. Derefter bliver vandet genbrugt, når der bliver skyllet ud i toiletterne, og når vaskemaskinen bliver anvendt.

I huset bliver vandet fra deres brusere og badekar renset og efterfølgende genbrugt til vaskemaskinen og til at skylle ud i toilettet.

Materialet i husets gardiner er lavet ud af genbrug af flasker, der er fundet i de europæiske skove. Og derudover ligger der et underlag under alle trægulve, som er lavet af gamle bildæk.

Det 135 kvm store, sorte træhus rummer bl.a. også et solcelleanlæg, og der er kontrol af bl.a. maling og fugemasser.

Det er nogle eksempler på løsningerne, der ikke kun er bæredygtige, men som også bidrager til et sundere indeklima.

Huset modtog fredag et certifikat på, at det er bygget af 84,8 procent PEFC-certificeret træ fra bæredygtigt forvaltede skove.

På jagt efter certifikater

I går, fredag, modtog huset det såkaldte PEFC-certifikat, hvorpå der står, at "Villa Grenaa" er bygget af 84,8 procent PEFC-cerificeret træ fra bæredygtigt forvaltede skove. Og det glæder familien.

- Det betyder, at hver eneste stump træ, der er i huset, er tjekket, at det er bæredygtigt, siger Dennis Friis Thaagaard.

Derudover går familien efter at blive blandt de første i Danmark, der får en familievilla certificeret hos interesseorganisationen Green Building Council Denmark. Organisationen er lige nu ved at vurdere huset.

- Vi skal alle sammen bo bæredygtigt. Det er jo nogle samfundsværdier, som vi alle sammen lige så stille skal lære at kende, fordi vi har kun én klode, og ressourcerne er knappe, siger Mette Qvist, der er direktør hos Green Building Council Denmark.

Husets gardiner er vævet til en tynd plastiktråd. Materialet er genbrug af flasker, der er fundet i europæiske skove.

Håber at kunne inspirere andre

Ejerne vil ikke oplyse, hvad det har kostet at opføre huset, men de håber, at det kan inspirere andre.

- Motivationen har været at lave en 'inspirationscase', som andre kan kopiere mere eller mindre og gøre meget billigere, hurtigere og nemmere, siger Dennis Friis Thaagaard.

Husprojektet er bl.a. også blevet til på grund af flere virksomheder, der har valgt at sponsorere "Villa Grenaa".

