Tidligere ansat på skole nægter sig skyldig i overgreb mod fem piger

Det er her ved Retten i Viborg, at sagen behandles. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

En tidligere mandlig pædagogisk medarbejder ved Funder Kragelund Skole i Silkeborg nægter sig skyldig i at have begået seksuelle overgreb mod fem små børn.

Det er kommet frem fredag formiddag ved Retten i Viborg.

Her sidder manden på anklagebænken, tiltalt for at have misbrug fem piger seksuelt i en periode fra 2013 til 2017, hvor han var ansat på skolen.

'Det er helt absurd'

TV MIDTVESTs reporter i retten fortæller, at manden forklarede sig både roligt og velformuleret, da han afgav sin forklaring.

- Det er helt absurd. Jeg har i hvert fald ikke haft hånden nede i nogens bukser. Der var meget trafik i rummet, så andre ville kun se det, hvis jeg sad i sofaen og befamlede et barn.

- Der er hele tiden andre voksne og børn omkring en i det rum, lød det fra den tiltalte.

Manden fortalte ligeledes, at han sommetider har haft børn siddende på skødet i ’trøstesituationer’, men at der aldrig er foregået noget seksuelt.

Han forlod selv sit job på skolen i 2017, da han flyttede til en anden del af landet.

Det er den tiltaltes forklaring overfor de fem pigers forklaring. Vi har ikke nogen rygende pistol eller grimme fotomapper, vi skal se Alexander Stürup, anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi

DET STÅR DER I ANKLAGESKRIFTET Ifølge anklageskriftet har den mandlige pædagogiske medarbejder blandt andet befølt pigerne på ballerne samt kønsdele med hånden i deres bukser.

Overgrebene skulle være fundet sted i perioden 2013 til 2017. Dengang var pigerne seks til ni år gamle. I dag er de 12 år.

Anklagemyndigheden vil frakende den tiltalte retten til at beskæftige sig med børn og unge.

Anklagemyndigheden vil ligeledes forbyde manden, at lade børn under 18 år opholde sig i hans bolig uden politiets tilladelse. Samtidig går anklagemyndigheden efter at forbyde manden at få besøg af børn under 18 år uden ledsagelse af en voksen. Se mere

Pædagogisk leder: - Har ikke oplevet noget unaturligt

Mistanken opstod i efteråret 2019 under en lejrtur, da pigerne, der i dag er 12 år gamle, gik i 6. klasse. Her begyndte nogle af pigerne at tale om den tidligere medarbejder.

Herefter rullede sagen, og siden er der blevet lavet børnesamtaler med pigerne sammen med en familierådgiver fra kommunen.

Rådgiveren har fredag fortalt i retten, at pigerne var meget berørte under samtalerne, og at nogle græd undervejs.

Mandens pædagogiske leder forklarede fra vidneskranken, at den tiltalte var dygtig og velanset, og at der aldrig har været anledning til at have mistanke om, at der skulle være foregået noget.

- Alle pædagoger sidder med børn på skødet. Jeg har aldrig oplevet noget unaturligt. Alle fem piger havde et godt forhold til den tiltalte. Han var afsindig dygtig.

Sagen forventes afsluttet den 29. januar, hvor der efter planen falder dom.

Ord mod ord

Det er en sag, der handler om ord mod ord og troværdighed.

Sådan lyder det fra anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi, Alexander Stürup, efter den første af to retsdage i sagen.

- Det er den tiltaltes forklaring overfor de fem pigers forklaring. Vi har ikke nogen rygende pistol eller grimme fotomapper, vi skal se. Det er simpelthen en menneskelig vurdering af hvem af parterne, vi tror på, siger Alexander Stürup.

- Der er tale om en seksuel forbrydelse i den grovere ende. Vi har både påstand om fængselsstraf og en påstand om, at den tiltalte skal frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge, lyder det.

Den tiltalte mand afviste selv anklagerne ved Retten i Viborg fredag, og mandens forsvarer har ingen supplerende kommentarer til sagen.