Populært fodboldkoncept er tilbage i Østjylland – åbnet i ny by

Fodboldfabrikken Randers er det seneste nye tilbud for de aktive i byen. Foto: Fodboldfabrikken Randers

Der er alt for få aktiviteter at vælge imellem i Randers, når den står på hyggeaften med gutterne, polterabend eller børnefødselsdag. Det mener Mark Bech Pedersen, der nu har åbnet Fodboldfabrikken.

Konceptet er kendt fra København, Odense og lå med stor succes i flere år i Aarhus.

Der har ikke været nok tilbud i Randers, og det er da en skam at sende folk ud af byen. Så jeg så et hul i markedet. Mark Bech Pedersen, Fodboldfabrikken Randers

- Jeg har været i restaurationsbranchen i snart 20 år, og hver uge møder jeg folk, der spørger mig om forslag til deres polterabend, virksomhedsarrangement eller lignede. Ofte har jeg sendt dem til Aarhus, men det er en skam, siger Mark Bech Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der har ikke været nok tilbud i Randers, og det er da en skam at sende folk ud af byen. Så jeg så et hul i markedet.

Fodbold for alle

Derfor har han etableret Fodboldfabrikken i den nye bydel Sporbyen Scandia tæt på havnen.

Kort fortalt er konceptet små indendørs fodboldbaner på kunstgræs med bander og net omkring. Man spiller 3 mod 3 eller 4 mod 4 i indendørs sko. Og banerne - der er i alt tre på nuværende tidspunkt - bookes på timebasis.

- Vores målgruppe er meget bred, for fodbold er for alle. Det kan være fodboldhold, som booker en fast tid hver uge, det kan være en flok venner, der savner at spille fodbold, og så kan det være arrangementer som fødselsdage, forklarer Mark Bech Pedersen.

Allerede nu mærker han stor interesse for tilbuddet, og selv fodboldklubber i Aarhus, hvor der er ikke længere er en Fodboldfabrikken, har henvendt sig.

Alt er klar til spillerne

- I Aarhus var der i sin tid særlige Facebookgrupper, hvor folk aftalte at mødes i Fodboldfabrikken. Det kan vi også sagtens få i Randers, siger han.

Når du har booket en tid på en af banerne, får du tilsendt en kode til hallen, og så er der bolde og overtrækstrøjer klar til dig ved ankomst. Så det skulle være lige til at gå til.

Du kan læse mere om Fodboldfabrikken Randers på stedets Facebook-side.

I Sporbyen Scandia, hvor de nye baner er blevet etableret, er der også for nylig kommet baner for en ny, populær sportsgren. Padeltennis.

Padel spilles på en bane, der er lidt mindre end en tennisbane, og som er omringet af vægge.

Antallet af baner tidoblet

- Det er sjovt, fordi man får meget mere spil ud af det end tennis, fordi bolden bliver inde på banen, når der er bander hele vejen rundt. Det giver et godt spil, sagde Henrik Aaen til TV2 ØSTJYLLAND i november, hvor han besøgte banen i Randers.

Padelcentret i den gamle togfabrik er blot ét ud af otte steder i Østjylland, hvor sportsgrenen har gjort indpas.

Siden 2014 er antallet af padeltennisbaner på landsplan tidoblet fra otte til 81 baner.

Henrik Aaen fra Randers stiftede bekendtskab med den nu meget populære sportsgren, længe inden resten af landet fik øjnene op for den.

Har ventet på det i over 20 år

- For mere end 20 år siden kom jeg en del i Argentina, og dengang var padel meget fremme der, så jeg fik lov til at spille det. Og så har jeg egentlig bare gået og ventet på, at det skulle komme til Danmark, sagde han.

Bag centret står blandt andre Kim Larsen, der selv er blevet bidt af sporten.

- Padelsporten har egentlig fanget både mig og min makker Mads. Fra vi prøvede det første gang, var vi interesserede i at gøre det til en større ting end en hobby. Vi synes, flest mulige skal have lov til at prøve det, sagde medejeren af Match Padel Randers til TV2 ØSTJYLLAND i november.