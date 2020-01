Kendte 'løver' elskede aarhusiansk festkoncept: Stod i kø for at investere

I nu fem sæsoner har håbefulde iværksættere med varierende succes fremlagt deres idéer og visioner i tv-programmet ’Løvens Hule' på DR. Torsdag var det Trine Hansen fra Aarhus' tur, og hun imponerede.

Med konceptet Party In A Box fik hun de kendte 'løver', investorerne, til at stå i kø for at sende penge til Smilets By.

- Party In A Box er hjælpen til dem, som gerne vil holde flotte fester - både for børn og voksne, men som måske ikke har hverken overskud eller kreativiteten til at stable det på benene. Jeg gør det nemt for kunden at sammensætte en box med masser af flot pynt og skabe en fed fest, fortalte Trine Hansen i programmet.

Og idéen med hjælp til festen faldt lige i investorernes smag.

Fire ud af fem af de kendte erhvervsfolk var interesserede, men aarhusianeren valgte at takke ja til et bud på 400.000 kroner for 25 procent af virksomheden fra Mia Wagner, der er koncerndirektør i Freeway.

Bliver i Aarhus

- Jeg vidste allerede under Trines pitch, at Freeway skulle med i Party In A Box. Konceptet er fantastisk og kan blive enormt. Trine er vanvittigt skarp. Og så er det jo bare skønt at kunne bidrage til en masse festlige minder, siger koncerndirektør i Freeway, Mia Wagner, i en pressemeddelelse.

Festfabrikkens hovedkvarter ligger i Grønnegade i det centrale Aarhus. Fra sit hjemmekontor i lejligheden på tredje sal styrer Trine Hansen selv leverandørkontakt, sociale medier og kundeservice.

Men beliggenheden er ikke praktisk, når de mange pakker med festartikler bliver leveret og skal slæbes helt op under loftet.

- Virksomheden vokser, og jeg har en plan om, at jeg ikke skal sidde derhjemme mere. Kommer der nogle medarbejdere, er jeg heller ikke sikker på, de gider hjem til mig. Men jeg vil gerne blive i Aarhus. For Aarhus er hjem, siger Trine Hansen om fremtiden.

Drømmer om stor fysisk butik

Lageret ligger på Aarhus Havn. Her er alle varerne opmagasineret, og det er også her, alle festlighederne bliver pakket og sendt afsted til kunderne.

Og for tiden er der mange gaveæsker, der skal pakkes. I 2019 omsatte virksomheden for 700.000 kroner, og i år er målsætningen en omsætning på to mio. kroner.

Den aarhusianske iværksætter drømmer om at blive blandt de tre største festleverandører i Danmark inden for de næste fem år.

- Jeg har en drøm om, at jeg en dag skal have en Party In A Box Flagship Store, hvor man kommer ind og mixer sin box og så går ud af butikken med ikke en plasticpose, men en box med en hank. Det ville være så fedt at se den ligge i Aarhus, forklarer Trine Hansen.

Fik penge til genbrugsmøbler

Kvinden bag Party In A Box er langt fra den eneste østjyde, der gennem sæsonerne med succes har deltaget i Løvens Hule.

Sidste år trådte Palle Enggaard Top frem med sin fabrik Kabeltromlen fra Hasselager syd for Aarhus. Her bliver gamle stilladser til dekorative skohylder, og kabeltromler bliver forvandlet til rustikke spise- og sofaborde.

I det populære program fik ejeren en investering fra serieinvestoren Jan Lehrmann.

- Jeg begyndte i det små at lave møbler, og så kunne jeg mærke en interesse for dem, og så begyndte det lige så stille at gribe om sig, har Palle Enggaard Top tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra bankmand til håndværker

I syv år arbejdede Palle Enggaard Top som sælger i en bank. Han var gift, fik en god løn og havde bil og hus.

Problemet var bare, at han var møgtræt af sit job. Det gav ham ondt i maven. Palle er ordblind, og det var svært at følge med tempoet i salgsjobbet.

Læs også Selvlært 21-årig iværksætter åbner endnu en restaurant: Sover på mors sofa

Da Palle i 2015 blev skilt og ikke længere havde de samme forpligtelser, sagde han sit job op for at forfølge sin drøm.

- Det er første gang i mit liv, hvor jeg har mærket, at jeg er på den rette hylde, og det giver en lykkefølelse, sagde han i februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Palle Enggaard Top er i dag med egne ord landet på den rette hylde.