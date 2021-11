Nu kan børn vaccineres: Vaccinationscenter har rygende travlt

Der var nemlig allerede fuldt booket, og 123 børn fik søndag nålen i armen, oplyser Erik Sand Steesby, der er læge i Region Midtjylland.



- Folk har været taknemmelige. Der er unge mennesker, der har sagt, at de har presset på, for at kunne blive vaccineret, så de kunne komme til sport osv. og dermed undgå alle de podninger, siger lægen.

Det har været børn i alderen 10 til 11 år, der er blevet vaccineret, fordi det er de ældste børn, som er blevet inviteret til vaccinen først.

Undgår de mange podninger

Ifølge Erik Sand Steesby var flere af de unge, der besøgte vaccinationscenteret i Silkeborg søndag meget glade for at modtage vaccinen, og det er der en helt særlig grund til.

- Det betyder meget, fordi når de skal til sport og i skole, så skal de fremvise mange podninger for at få lov til at komme til sporten. Og så tror jeg, at de fleste forældre har fortalt, at det er en måde at undgå en ret alvorlig sygdom, siger han.

Og der blev da også kun sagt på gensyn på centeret, for alle de unge har allerede bestilt tid til deres andet stik.