Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccine til børn mellem 5 og 11 år

- Vi synes allerede, at den har varet for længe. Vi har set en bekymrende smitte på sygehusene, og at indlæggelsestallene er steget til over 400, siger hun.

Sundhedsstyrelsens anbefaling kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har anbefalet, at covid-19-vaccinen ved navn Cominarty fra Pfizer/BioNTech kan bruges til børn i denne aldersgruppe.

EU-Kommissionen ventes snarest at godkende brugen af vaccinen.

Er fuldstændig tryg

Helene Probst fortæller, at risikoen for at smitte i familier er større, jo mindre børnene er.

- Det er de smittekæder, vi gerne vil bryde ved vaccination, siger hun.

Hun fortæller, at der stadig er meget stor smitte på skolerne.