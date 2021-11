Nu kan alle over 18 år få et tredje coronastik

Tilbuddet om revaccination henvender sig til de personer, som har fået to stik med vaccine og derved er færdigvaccinerede mod covid-19.

Alle kommer med nu

Indtil videre har de færdigvaccinerede, som har fået tilbud om revaccination, skullet vente seks måneder efter andet stik, før de har fået tilbudt det tredje.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at princippet om revaccination seks måneder efter færdigvaccination videreføres, så alle voksne over 18 år får tilbud om et tredje stik mod covid-19, lyder det i pressemeddelelsen.

Med Sundhedsstyrelsens anbefaling vil alle over 18 år nu blive inviteret til et tredje stik seks måneder efter andet stik. Invitationen vil komme som besked i e-Boks eller med brev.