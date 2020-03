De konkurrerer mod hinanden, men drømmer sammen: - Det giver et helt specielt bånd

Selvom man er konkurrenter, kan man stadig godt være gode venner. Det er de to drenge Jeppe og Markus fra henholdsvis Skive og Silkeborg beviserne på.

De stod nemlig overfor hinanden ved ungdoms-DM i atletik i Skive, hvor dagens disciplin var løb på 1500 meter.

- Jeg vil sige, at vi er blevet så gode venner, at hvis jeg ikke vinder, så er det Markus, der skal vinde. Sådan har jeg det altid, siger Jeppe Risvig fra Skive Atletik & Motionsklub.

De to drenge har sammen med mere end 400 andre atleter kæmpet om metal ved stævnet i Skive i weekenden.

Ét mål nået – nu mod næste

Jeppe Risvig og Markus Kirk Kjeldsen har løbet mod hinanden på det røde underlag i de sidste 10 år.

Når man har oplevet så mange ting sammen, gør det venskabet tæt.

Vi har altid drømt om at komme på landsholdet sammen. Jeppe Risvig

- Det giver et helt specielt bånd, selvom vi nu også er konkurrenter, når vi løber, siger Markus Kirk Kjeldsen, der er atlet i Silkeborg Atletikklub.

Netop det bånd var bund for at opnå noget sammen.

- Vi har altid drømt om at komme på landsholdet sammen. For et halvt år siden skete det så, at vi var sammen på landsholdet. Det var noget helt specielt, siger Jeppe Risvig.

Derfor kan de to nu kigge fremad på, hvad de nu vil opnå sammen.

- Det er farligt at sige, at man går efter at komme til OL. Men man bygger nogle delmål op imod det, og når vi klarer de delmål, kommer vi jo egentlig bare tættere på det, fortæller Markus Kirk Kjeldsen.

Gode råd fra OL-deltager

Hvis de to skal nå målet om OL-deltagelse i fremtiden, gjorde de godt af at spidse ører ved ungdoms-DM.

Her var det nemlig den OL-kvalificerede løber Thijs Nijhuis fra Viborg, der skulle overrække medaljer.

- Jeg håber, at de har set, at jeg også har haft op og nedture, og at det ikke er en snorlige vej. Det er en vej med bump. De har begge to potentialet til at gå hele vejen, om end det sikkert tager længere tid, end de selv ønsker, lyder det fra Thijs Nijhuis.

Thijs Nijhuis kvalificerede sig til sommerens OL i maraton i sidste weekend, da han ved et maratonløb i Sevilla opnåede kom i mål i tiden 2.10.57. Det er hans egen personlige rekord.

Det var Markus Kirk Kjeldsen, der løb med guldet. Foto: Poul Gerner, TV MIDTVEST

Medaljer til begge

OL-kvalifikation blev det ikke til for hverken Markus Kirk Kjeldsen eller Jeppe Risvig. Til gengæld blev det til medaljer for dem begge.

Førstnævnte løb med fineste karat, mens Skive-løberen kom ind på bronze-pladsen.

- Det blev en ny personlig rekord. Jeg føler bare, at det hele spillede, fortæller Markus Kirk Kjeldsen om løbet, der sikrede ham guldmedaljen.

- Det under jeg Markus. Det er fandeme i orden, kom det bagefter fra kammeraten Jeppe Risvig.

