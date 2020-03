Knud har fået nok af oversvømmelser: - Nu må myndighederne træde i karakter

VIDEO: Borgere fra Alken er skuffet over, at hverken stat, kommune eller beredskab hjælper dem i kampen mod vandmasserne.

Knud Abildtrup sover ikke meget for tiden. Hver anden time må han tjekke de pumper, der kæmper for at holde den sø, der er opstået i baghaven, væk fra huset.

De store mængder regn lægger nemlig massivt pres på boligerne ved Alken Enge ved Skanderborg, som nu er gået fra at være et lækkert boligområde til en smudset sump.

Læs også Vandmasser giver stadig problemer - beredskab forbereder sig på endnu mere

Og selvom Knud og naboerne i Alken arbejder på højtryk, er vandemasserne for voldsom en modstander.

Vi synes, det er en ekstraordinær situation det her, og vi kan ikke forstå, at vi ikke kan få mere hjælp. Knud Abildtrup, Alken

- Vi synes, det er en ekstraordinær situation det her, og vi kan ikke forstå, at vi ikke kan få mere hjælp, siger Knud Abildtrup til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af de sidste par uger har Knud Abildtrup og naboerne kæmpet for at holde vandet væk fra deres huse, og den opgave har de stået alene med.

”Ikke kun vores ansvar”

Knud Abildtrup og naboerne har blandt andet søgt hjælp hos kommunen, men det har ikke biddraget til noget. Derfor efterlyser han nu for alvor hjælp fra myndighederne.

Læs også Vand alle vegne: Her er der oversvømmelser i Østjylland

- Vi føler os glemt – blandt andet af myndighederne, fordi vi på en måde kommer til at betale prisen for et samfundsproblem. Det er jo et samfundsproblem, at der kommer regn i de her monsterstore mængder. Og det bliver der ved med at gøre. Og det samler sig nogle steder, og det her er et af de meget kritiske steder, siger Knud Abildtrup til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Jeg ved også godt, den er gal i Silkeborg og andre steder, fordi det er gudenåsystemet, det handler om. Men vi synes bare, at man også godt måtte hjælpe os, der nu bor her, siger Knud Abildtrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er umuligt for Knud Abildtrup at komme ind i sit skur, som det er lige nu.

Knud Abildtrup er langt fra den eneste i Alken, der har denne holdning. Den deler han blandt andet med Peter Gregersen, der også står i vand til halsen og arbejder på højtryk for at holde stuen tør.

Det må være et fælles ansvar. Det er derfor, vi har noget, der hedder kommuner og stat. Ellers kunne vi ligeså godt passe os selv alle sammen. Peter Gregersen, Alken

- Det er ikke sådan, at jeg har ondt af mig selv. Men jeg er rigtig ked af, at det får lov at stå så længe sådan her. Det kan ikke bare være vores ansvar. Det må være et fælles ansvar. Det er derfor, vi har noget, der hedder kommuner og stat. Ellers kunne vi ligeså godt passe os selv alle sammen, siger Peter Gregersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Gregersen fra Alken kæmper ogå for at holde vandet væk fra huset.

Hvis ikke alle beboerne i Alken skal pakke deres ting og forlade husene, har de brug for de ekstra hænder og større pumper.

- Jeg så gerne, at Østjyllands Brandvæsen anmodede beredskabsstyrelsen om at komme med det helt store udstyr og fik pumpet noget af al det vand ud i søen, siger Knud Abildtrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Nu giver forsvarsministeren en hånd til folk ramt af vandmasser

"Beredskab kan bede staten om hjælp"

Borgerne i Alken står ikke alene med deres mange bekymringer. Forsvarsministeren Trine Bramsen er også bekymret over de massive mængder vand.

Derfor opfordrer hun landets beredskaber til at række ud efter hjælp, hvis det kniber med at kunne nå ud til alle.

Trine Bramsen (S) opfordrer beredskabet til at bede staten om hjælp

- Jeg er meget bekymret over, den situation vi ser med massive oversvømmelser rundt i hele landet. Derfor skal de kommunale beredskaber vide, at staten selvfølgelig også står til rådighed, hvis de har brug for hjælp, siger Trine Bramsen (S) til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi har ikke set, at de har rekvirerede hjælpen indtil nu, så derfor er det selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at hjælpen er der, hvis de har brug for den, siger hun slutteligt til TV2 ØSTJYLLAND.

Artiklen bliver i løbet af søndag aften opdateret med en kommentar fra Kasper Sønderdahl, der er direktør hos Østjyllands Brandvæsen.

Flere hus i Alken er lige nu omringet af vand.