Maria og Signe får folk til at græde, og det er de glade for

VIDEO: De to filmuddannede kvinder Signe Ungermand og Maria Herholdt Engermann rejser rundt i verden for at få et indblik i modebranchens bagside. Denne viden viderebringer de ved hjælp af virtual reality.

Der sidder en ung kvinde klædt i rødt i et varmt, beskidt lokale i Indien. Hun er syerske. Hun fortæller om sin dårlige løn, de uhumske forhold omkring sig og om drømmen om, at hendes børn skal få et bedre liv, end det hun selv lever.

Den unge kvinde kan man møde i installationen ”X-Ray into Fashion” i Filmbyen i Aarhus. Man kan dog ikke møde hende fysisk, men det er tæt på. Når man tager de helt specielle virtual reality briller på, møder man hende nemlig virtuelt.

- Vi laver virtual realityoplevelser, og det betyder, at når man tager en virtual reality brille på, så kommer man ind i et helt virtuelt univers, som omgiver dig 360 grader, siger Maria Herholdt Engermann, der er medejer af virtual reality firmaet Mannd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinden her er én af hovedpersonerne i den virtuelle oplevelse.

Vi kender alle sammen fashion, som de smukke modeller og som det smukke tøj, men der er altså også en mørk side. Maria Herholdt Engermann, medejer af Mannd

Og det er netop denne side, de to filmuddannede kvinder vil vise i deres projekt.

Man ser også de smukke kvinder gå i det smukke tøj på en catwalk.

Som at være der fysisk

Ikke alene kan man se kvinden, fabrikken og lossepladsen med ubegribelige mængder tøj. Man kan også mærke varmen og lugte de giftige kemikalier, fordi hjælpere står klar med varmeblæsere og duftprøver.

- Jeg fik kuldegysninger undervejs. Det var en vanvittig oplevelse. Man kommer ind på en fabrik, hvor man kan lugte det, og alle sanser kommer i spil. Det var ret imponerende, og det var ligesom at være der selv, siger Anders Eggert, der har været forbi og opleve installationen i Filmbyen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal blandt andet gå på vand, imens man har de specielle briller på.

Turen igennem modeindustriens bagside tager ti minutter og kræver også, at man smider skoene og går gennem vand, bomuldstotter og mærker hårde overflader under fodsålerne.

Alt sammen for at give fornemmelsen af at man er der selv. At man er lige der i slummen i Indien, hvor mange mennesker ganske vist lever af modeindustrien, men hvor de også bliver ødelagte af arbejdet, og hvor floderne omkring dem forurenes af farvestoffer.

Publikum bliver berørte over oplevelsen

Vi har ofte hørt de grumme historier fra modeindustrien. Blandt andet at der bruges uanede mængder af vand til et par jeans, at floder forurenes af farvestoffer, og at syerskerne i de fattige lande arbejder under kummerlige forhold.

Men et er at vide det, noget helt andet er virkelig at fatte det på egen krop og derefter ændre vaner, og det er de færreste, der kan rejse ned til de syersker, der arbejder i tøjindustrien, og på egen hånd se, hvilke vilkår de ansatte arbejder under.

I den vituelle oplevelser bliver man også taget med hen til floderne i Indien, som er blevet forurenet af de farvestoffer, der kommer fra tøjindustrien.

Men med Signe Ungermand og Maria Herholdt Engermanns projekt bliver det altså muligt at opleve det på tæt hånd på en meget nem og billig måde. Og det er oplevelser, der sætter sine spor hos brugerne, fortæller de to filmuddannede kvinder.

- Folk bliver utrolig berørte. Vi har folk, der kommer ud og græder. Vi har også folk, der står og hvisker til syersken, mens de sidder hos hende, hvor de siger ’undskyld, det er jeg virkelig ked af – det vidste jeg slet ikke’. Så jeg vil sige, vi er meget tilfredse med de reaktioner, vi har fået blandt publikum, siger Signe Ungermand til TV2 ØSTJYLLAND.

Maya Dagaard har været forbi installationen, og det har gjort indtryk på hende.

Én af dem, der er blevet berørte over oplevelsen er Maya Damgaard, der også har været forbi installationen.

- Jeg synes, det var en helt vild oplevelse. Det gør helt vildt meget, at man træder ind i deres miljø og arbejdsområde, fremfor bare at sidde og se det på et lærred. Jeg synes, det er tankevækkende, siger Maya Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Modeindustrien er en klimasynder

Modeindustrien er en stor synder, når det gælder forurening. Faktisk er det kun olieindustrien, som forurener mere.

Det skal der laves om på, og hvis FN’s 17 verdensmål skal nås inden 2030, så må alle gøre en indsats. En indsats, som de to filmuddannede kvinder i den grad er en del af.

Modeindustriens klimaaftryk Hver dansker køber i i gennemsnit 16 kilo tøj om året.

I gennemsnit bruges et stykke tøj kun fem-syv gange.

Der laves 80 milliarder stykker tøj pr. år i verden- det er 10 stk pr. verdensborger.

Der bruges 1400-2700 liter vand til at producere én t-shirt.

I Danmark smides 90.000 tons tøj ud årligt.

Med deres projekt hører de nemlig ind under verdensmål nummer 13, som hedder klimaindsats.

- Det gør den, fordi den biddrager til debat, og vi har jo på en eller anden måde startede nogle tanker i folks hoved. Både hos dem, som kendte til problemet i forvejen, og hos dem, som ikke vidste det, siger Maria Herholdt Engermann til TV2 ØSTJYLLAND.

Jo tættere det kommer på dig, jo lettere kan du forstå det. Det er sådan, vores hjerner er sat sammen, og virtual reality sørger for, at vi kommer helt tæt på oplevelsen. Steffen Max Høgh, bæredygtighedskonsulent, Aarhus

Steffen Max Høgh, der arbejder med bæredygtighed, er begejstret for de to kvinders Virtual Reality projekt, og han er overbevist om, at projektet kan rykke folks vaner.

- Det tror jeg faktisk i høj grad, det kan. Det har noget med, at jo tættere det kommer på dig, jo lettere kan du forstå det. Det er sådan, vores hjerner er sat sammen, og virtual reality sørger for, at vi kommer helt tæt på oplevelsen, siger Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND.

Signe Ungermand og Maria Herholdt Engermann har rejst rundt i verden for at få et indblik i, hvordan modeindustrien fungerer. Alt dette har de optaget og lavet projektet X-Ray Fashion ud af.

Vil ændre folks vaner

Formålet med Signe Ungermand og Maria Herholdt Engermanns projekt er, at gøre folk opmærksomme på, hvad de støtter, når de køber tøj, men de håber også på, at de kan ændre folks vaner.

- Jeg håber først og fremmest, at forbrugerne forstår deres rolle i hele det her system, for det er os som forbrugere, der har den største stemme og den største magt. Så vi håber, forbrugerne vil tænke sig mere om, siger Signe Ungermand til TV2 ØSTJYLLAND.

Her har hun nogle helt konkrete bud på, hvilke tanke og spørgsmål, man kan stille sig selv, næste gang man skal købe tøj:

Hvem er det egentlig, jeg støtter, når jeg køber det her tøj? Kan jeg som forbruger gøre noget for at sige nej til det her valg, og ja til det mere bæredygtige valg? Tænk, på de mennesker og alle de hænder det her tøj har været igennem.

Maya Damgaard vil tænke mere over sit tøjforbrug i fremtiden.

Det lader til, at de to kvinder har ramt plet og sat nogle tanker i gang hos Maya Damgaard, som har oplevet deres installation.

- Jeg vil tænke mere over det. Man køber ofte tøj for fornøjelsen, og ikke fordi man rent faktisk har brug for det. Jeg har også selv jeans på, og det kræver jo utrolig meget vand, så jeg vil tænke mere over det, siger Maya Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

