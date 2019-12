Tina laver gamle fiskenet om til nyt fitness-tøj

Fiskenet og plastik fra havet skal ikke gå til spilde, hvis det står til Tina Søgaard-Pedersen.

Som et modsvar til forbrugsfesten har hun startet sin egen virksomhed, der producerer sportstøj af efterladt plastik og ødelagte fiskenet, der ellers kan være til fare for fiskene i havet.

Når man har brugt tøjet færdigt, så sender man det tilbage til mig, og så kan jeg bruge det i min produktion. Tina Søgaard-Pedersen

- Jeg har været en del af forbrugsfesten i ti år, hvor jeg har købt rigtig mange ting og skilt mig af med dem igen. Jeg mener, at vi skal være bedre til at bruge de materialer, vi allerede har skabt, siger Tina Søgaard-Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I denne uge har hun åbnet en pop-up butik i Aarhus.

Cirkulær produktion

Det er ikke kun i selve produktionen, hvor selv sytråden er lavet af genbrugsmaterialer, at bæredygtighed er i højsæde. Også når tøjet er slidt op, er der lagt en plan.

- Når man har brugt tøjet færdigt, så sender man det tilbage til mig, og så kan jeg bruge det i min produktion, siger Tina Søgaard-Pedersen.

Sportstøjet produceres i Italien, hvor hullede fiskenet bliver samlet ind fra havet.

En lastbil fuld af plastik

For Tina Søgaard-Pedersen var det en selvfølge at finde en løsning på plastikforbruget og starte Vain Dane Athletic op i sommer.

- Plastik kan bruges uendeligt, så selvfølgelig laver jeg noget tøj ud af genanvendt plastik. Det giver jo god mening - i hvert fald for mig.

Og plastik er der nok at tage af, hvis man ser på, hvor meget plastik der ender i havet.

- Man mener, at der er omkring 8 millioner tons plastik i havet. Det svarer til, at vi cirka har en lastbil fuld af plastik, der smider det ud i vandet hvert minut, fortalte Signe Brokjær, der er mikrobiolog ved Aarhus Universitet og projektkoordinator for Hovedet i havet, til TV2 ØSTJYLLAND i april 2019.